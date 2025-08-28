La Promessa Anticipazioni 29 agosto 2025: Addio per sempre Jana!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 29 agosto 2025 su Rete 4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Jana se ne è andata via dalla tenuta, e per qualcuno non tornerà mai più!

Nell'episodio de La Promessa in onda il 29 agosto 2025 alle ore 19.40 - come sempre su Rete 4 - Alonso chiede a Catalina e Manuel di aiutarlo a decidere se accettare o meno l'accordo che gli ha proposto il duca de Carril. Intanto, Cruz paga Gloria e le dice che non avrà più bisogno di lei, visto che Jana è fuggita e, a quanto pare, non farà più ritorno a La Promessa. Dopodiché, la marchesa informa Petra: ha le informazioni che le aveva chiesto di cercare sulla defunta moglie di Ricardo. Curro, invece, si scontra di nuovo con Lorenzo... Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 29 agosto 2025: Alonso chiede aiuto a Catalina e Manuel...

Vera, pur di evitare di ricevere il duca de Carril, il suo perfido padre, ha compiuto un gesto folle: si è procurata una profonda ferita sulla mano. Poi, si è aperta con Teresa, spiegandole che fuggì di casa proprio per allontanarsi dal duca de Carril, un papà dispotico e malvagio. Tuttavia, il duca de Carril si trova alla tenuta perché deve proporre un accordo ad Alonso. Ed ora, il marchese si sta confrontando sia con Catalina che con Manuel, ai quali chiede di aiutarlo a decidere se accettare o meno di siglare questo interessante accordo...

Cruz pensa che Jana non tornerà più, ecco che cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana ha lasciato La Promessa di punto in bianco e senza dire niente a nessuno. Dato che ancora non si sa che fine abbia fatto, tutti i suoi amici sono in pensiero per lei, ma mai quanto Manuel, il quale continua ad indagare per capire dove si trovi. Cruz, invece, è la sola a tirare un sospiro di sollievo. La marchesa non vedeva l'ora che Jana se ne andasse, ed adesso il suo desiderio si è realizzato. Inoltre, convinta che si sia sbarazzata della bionda una volta per tutte, Cruz paga Gloria e le dice che non avrà più bisogno di lei...

La Promessa Anticipazioni: Cruz ha qualcosa per Petra...

Cruz sta convocando Petra perché ha qualcosa di molto importante da comunicarle. Quest'ultima sta cercando di aiutare Santos a capire che cosa sia realmente accaduto a sua madre, dato che Ricardo, l'unico che può fornirgli le risposte che sta cercando, continua a tenere la bocca chiusa. Allora, Petra ha deciso di rivolgersi alla marchesa, sperando che potesse darle una mano a scoprire la verità. Ora, Cruz sta facendo sapere al suo braccio destro che ha trovato le informazioni che le aveva chiesto di cercare sulla defunta mamma di Santos. Al contempo, Curro, dopo l'acceso confronto con José Juan, ne sta avendo uno - l'ennesimo - con Lorenzo...

