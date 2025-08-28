Forbidden Fruit Anticipazioni 29 agosto 2025: Zeynep conquista un altro uomo! Ecco chi...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 29 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che, a quanto pare, Caner ha messo gli occhi su Zeynep!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno basiti. Nell'episodio in onda il 29 agosto 2025 alle 14:15, Emir è molto colpito da Lila, però sia Zeynep che Caner lo dissuadono: la loro sarebbe una storia impossibile. Intanto, il fratello di Ender sta approfittando del momento per provare ad avvicinarsi alla mora. Dopodiché, Hira sta proponendo a Zeynep di uscire insieme per provare a distrarsi un po'. A questo punto, si aggiungono anche Emir e Caner, e forse anche il misterioso ragazzo che è riuscito a catturare l'attenzione di Hira...

Forbidden Fruit: Emir chiede aiuto ad Alihan...

Emir aveva davvero bisogno di trovarsi un lavoro quanto prima, ed è per questo motivo che, alla fine, ha preso la decisione di rivolgersi ad Alihan. Il giovane ha chiesto accoratamente aiuto al moro, che, dopo aver valutato la situazione con grande attenzione, ha capito di potergli - e volergli - dare una mano. Alihan ha scelto di dare una chance ad Emir, però lo ha avvisato che, se avesse voluto tenersi stretto il nuovo impiego, allora avrebbe dovuto seguire pedissequamente alcune rigide regole che gli avrebbe imposto...

Emir mette gli occhi su Lila... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Emir ha iniziato a lavorare per Alihan, e non ha alcuna intenzione di deluderlo. Tuttavia, il suo cuore potrebbe causargli ben presto qualche problema. Il ragazzo sembra piuttosto colpito da Lila, che ha attirato la sua attenzione. Sia Zeynep che Caner se ne rendono conto, e capiscono di dover prendere in mano la situazione prima che fosse troppo tardi. I due affrontano Emir e provano ad aprirgli gli occhi, mettendolo al corrente del fatto che sarebbe meglio se lasciasse stare, perché la loro sarebbe una storia impossibile...

Caner punta Zeynep, nelle Anticipazioni della puntata del 29 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Caner pare aver messo gli occhi su qualcuno. Lo scaltro fratello di Ender parrebbe determinato ad approfittare della situazione delicata in cui si trova per accorciare le distanze con Zeynep. Ma quest'ultima glielo consentirà, oppure gli impedirà di avvicinarsi? Intanto, vedendola turbata, Hira propone a Zeynep di uscire insieme per cercare di svagarsi un po'; alla loro uscita, però, si aggiungeranno sia Emir che Caner, e forse persino il misterioso ragazzo per il quale Hira ha perso la testa...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.