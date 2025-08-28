Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 agosto 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 agosto 2025 - Ridge è pronto ad affrontare suo padre e la sua eventuale collera. Sì perché il Forrester senior potrebbe essere molto arrabbiato con lui. Il patriarca verrà dimesso e suo figlio, insieme a Brooke, Katie e Carter lo aspetteranno in casa. Lo stilista principale della Forrester avrà il terrore che le cose tra lui e il suo adorato papà prendano una piega drammatica. Non ha ancora avuto modo di chiarire con lui il perché abbia scelto di non staccargli la spina subito e tremerà all’idea che il designer non sia contento delle sue decisioni e sia deluso soprattutto perché non ha rispettato le sue ultime volontà. Ma come andrà tra loro? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 25 al 31 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 28 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 28 agosto 2025 - Ender organizza un incontro tra Zehra ed un seduttore, Osman, ma quando Halit scopre tutto, la costringe ad interrompere ogni rapporto con lui. Intanto, Alihan sta cercando di riconquistare Zeynep, la quale però ribadisce che non vuole più saperne di lui. Defne, invece, continua a tramare per far cadere Halit ai suoi piedi, ed arriva a rivelargli che Yildiz gli ha sottratto del denaro. I due coniugi litigano e lui se ne va di casa. Ender lo raggiunge in albergo, e passano la notte insieme... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 28 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 28 agosto 2025 - Ilter vuole lasciare la villa per tornare a stare a casa sua. I ragazzini non la prendono per niente bene. Nel mentre, Ates e Leyla capiscono di dover mettere da parte i loro screzi perché stanno avendo delle gravi ripercussioni sugli altri, in primis sui bambini. In seguito, i membri dello staff della tenuta, come Ilter, ed i membri della banda, come Meryem, tornano a lavorare per Ates. Quest'ultimo, invece, finge di essere felice insieme alla sua "mogliettina", peccato che i suoi fratellastri stiano sospettando qualcosa... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 28 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 28 agosto 2025 - Sarp ospita Julide, la quale gli chiede di raccontarle che cosa gli sia accaduto dopo essere caduto dal traghetto in acqua. Intanto, Piril torna da "Alp", e resta molto sorpresa nel ritrovarsi davanti Julide. Ceyda e Yeliz, invece, discutono a causa di Bahar ed Arif. Nel frattempo, Enver riceve un grande ordine di camicie; per fortuna, riceverà più di un prezioso aiuto per riuscire nell'impresa. Per finire, Hatice viene contattata dall'ex amante del primo marito che ha qualcosa di molto importante da farle sapere... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 28 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 agosto 2025 - ancora non si sa che fine abbia fatto Jana. Simona, Candela e Romulo sono in pensiero per lei, così come Manuel. Quest'ultimo chiede aiuto a Teresa per cercare di capire che fine possa aver fatto. Intanto, Curro ha un'accesa discussione con José Juan per prendere le parti di Julia, e Manuel interviene per separarli. Maria, invece, dopo aver trascorso del tempo con padre Samuel - e dopo averlo sorpreso nudo a fare il bagno -, si rende conto di essersi invaghita di lui. Allora, la cameriera arriva a seguire il prete fuori da La Promessa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 31 agosto 2025.