Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2025: Eric torna a casa, Ridge teme il loro confronto!

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Eric varcherà la soglia della villa e avrà il suo faccia a faccia con Ridge. Come andrà?

Ridge è pronto ad affrontare suo padre e la sua eventuale collera. Sì perché il Forrester senior potrebbe essere molto arrabbiato con lui. Nella puntata di Beautiful in onda il 28 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il patriarca verrà dimesso e suo figlio, insieme a Brooke, Katie e Carter lo aspetteranno in casa. Lo stilista principale della Forrester avrà il terrore che le cose tra lui e il suo adorato papà prendano una piega drammatica. Non ha ancora avuto modo di chiarire con lui il perché abbia scelto di non staccargli la spina subito e tremerà all’idea che il designer non sia contento delle sue decisioni e sia deluso soprattutto perché non ha rispettato le sue ultime volontà. Ma come andrà tra loro?

Beautiful Anticipazioni: Eric sta per tornare a casa

Ridge ha paura! Finn ha dato il suo ok e suo padre sta per tornare a casa. Il rientro del patriarca alla villa è uno dei momenti più attesi della famiglia Forrester. Tutti aspettavano questo momento da tempo e in molti hanno temuto persino che non avvenisse. La bravura del dottor Finnegan e la sua giusta intuizione, hanno evitato il peggio e hanno soprattutto salvato la vita di Eric, che ora – dopo tanto penare – può tornare a vivere la sua quotidianità e presto potrà pure riprendere a bere i suoi Martini in compagnia di Donna, che non ha mai lasciato il suo capezzale e che gli starà accanto per tanto tempo ancora. Il ritorno di Eric è però segnato da un punto di domanda molto forte e che spaventa Ridge: suo padre sarà infuriato con lui?

Ridge faccia a faccia con Eric, che succederà nella puntata di Beautiful?

Ridge ha permesso a Finn di operare Ridge ma ha dovuto fare una deroga alle richieste di suo padre, che avrebbe invece voluto che – se la situazione si fosse complicata come è successo – suo figlio gli staccasse la spina. Il Forrester ha voluto dare fiducia a suo genero e in effetti sembra aver fatto bene. C’è un “però” grandissimo che gli frulla per la testa. È vero che suo padre è salvo ma questo non cambia il fatto che lui non abbia fatto quanto da lui richiesto. E arriverà il momento del confronto tra i due, fuori dal letto di un ospedale e ora certi che le cose andranno bene. Ridge accoglierà alla Villa il suo adorato papà, che comparirà sulla porta della sua enorme casa, sorretto da Donna.

Beautiful Anticipazioni: Eric pronto a una nuova vita

Ridge, Brooke, Katie e Carter saranno le persone che accoglieranno Eric a casa. Il Forrester comparirà, ancora instabile sulle sue gambe, alla porta della sua villa e sarà veramente felice di avere un simile comitato di benvenuto. Le Logan lo abbracceranno felici di rivederlo sano e salvo e ora, finalmente, fuori pericolo mentre Carter non tarderà a dirgli di aver temuto il peggio e di aver avuto paura di perdere una delle persone che ama più al mondo. Poi sarà il turno di Ridge, che comincerà subito a scusarsi con lui per non aver seguito le sue richieste e per aver invece proceduto in maniera diversa da quanto da lui domandato. Il patriarca non sentirà però alcun tipo di risentimento verso il figlio, che invece vorrà abbracciare, non prima di aver raccontato della strana e inaspettata esperienza che ha vissuto dopo l’operazione. E il suo racconto lascerà tutti senza fiato...

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.