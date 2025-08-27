La Promessa Anticipazioni 28 agosto 2025: Maria si è innamorata! Ecco di chi...

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 agosto 2025 vedremo Maria rendersi conto di essere invaghita... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete 4.

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 agosto 2025 alle ore 19.40 su Rete 4, ancora non si sa che fine abbia fatto Jana. Simona, Candela e Romulo sono in pensiero per lei, così come Manuel. Quest'ultimo chiede aiuto a Teresa per cercare di capire che fine possa aver fatto. Intanto, Curro ha un'accesa discussione con José Juan per prendere le parti di Julia, e Manuel interviene per separarli. Maria, invece, dopo aver trascorso del tempo con padre Samuel - e dopo averlo sorpreso nudo a fare il bagno -, si rende conto di essersi invaghita di lui. Allora, la cameriera arriva a seguire il prete fuori da La Promessa... Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 24 agosto 2025: Jana preoccupa...

Che fine avrà fatto Jana? La giovane, dopo aver scoperto che Manuel, in collaborazione con Cruz, le aveva inventato un passato più "decoroso" per non sfigurare con i membri dell'alta società che avrebbero partecipato alla loro festa di fidanzamento, è andata via da La Promessa senza dire niente a nessuno. Simona, Candela e Romulo sono in pensiero per Jana, ma mai quanto il marchesino. Manuel, determinato a scoprire dove si sia andata a nascondere la sua futura moglie, si sta rivolgendo a Teresa per chiederle di dargli una mano con le sue indagini...

Curro contro José Juan, nella puntata de La Promessa

Curro sta per avere una discussione piuttosto animata con José Juan. Il ragazzo ha origliato una conversazione privata tra l'uomo e Julia, ed ha perso il controllo. José Juan, infatti, stava minacciando la sua ex cognata, imponendole di convolare a nozze con Curro senza fare troppe storie. Allora, quest'ultimo interviene e si scaglia contro il fratello del defunto Paco per prendere le parti di Julia. Fortunatamente, Manuel si rende conto di ciò che sta accadendo e così prende subito in mano la situazione: li divide per evitare il peggio...

La Promessa Anticipazioni: Maria invaghita di padre Samuel!

Maria si è presa una bella cotta. A quanto pare, la cameriera sta finalmente voltando pagina, dopo aver sofferto molto a causa del tradimento dell'ex promesso sposo, Salvador. Infatti, da quando sta trascorrendo più tempo in compagnia di padre Samuel, Maria ha incredibilmente cominciato a provare qualcosa nei suoi confronti. Come se non bastasse, la giovane lo ha persino visto nudo mentre si faceva un bagno. Maria si sta invaghendo del parroco, tanto che arriva a seguirlo fuori dalla tenuta...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.