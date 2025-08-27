TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | If you Love | If you Love Anticipazioni 28 agosto 2025: Addio Ilter!
Schede di riferimento
If you Love
If you Love
Anticipazioni TV

If you Love Anticipazioni 28 agosto 2025: Addio Ilter!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 28 agosto 2025 su Canale 5: Ilter decide di lasciare la villa di Ates!

If you Love Anticipazioni 28 agosto 2025: Addio Ilter!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 agosto 2025 alle 15:10, Ilter vuole lasciare la villa per tornare a stare a casa sua. I ragazzini non la prendono per niente bene. Nel mentre, Ates e Leyla capiscono di dover mettere da parte i loro screzi perché stanno avendo delle gravi ripercussioni sugli altri, in primis sui bambini. In seguito, i membri dello staff della tenuta, come Ilter, ed i membri della banda, come Meryem, tornano a lavorare per Ates. Quest'ultimo, invece, finge di essere felice insieme alla sua "mogliettina", peccato che i suoi fratellastri stiano sospettando qualcosa...

If you Love: Ilter prende una drastica decisione...

Yakup ha salvato la vita ad Aydos, quindi Ilter ha deciso di ricompensarlo acconsentendo alla sua richiesta, ossia ridandogli il suo vecchio posto di lavoro alla villa. Infatti, l'uomo se ne stava appostato dietro ad una siepe, quando si è accorto che il bambino stava soffocando; senza pensarci su due volte, lui è intervenuto tempestivamente per evitare il peggio. Il maggiordomo, all'oscuro della verità, ha quindi deciso di accontentare Yakup, permettendogli di tornare a lavorare alla tenuta. Ora, però, Ilter sta avendo un'interessante conversazione con Meryem, al termine della quale prenderà una drastica decisione...

Ilter lascia la villa... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Informato di com'è che stiano realmente le cose, Ilter decide di lasciare per sempre la villa per tornare a casa sua. Quando il maggiordomo informa Ates della scelta fatta, sia quest'ultimo che i ragazzini non reagiscono per niente bene. In particolar modo, i bambini sembrano piuttosto affranti, anche perché erano certi di poter contare sulla presenza di Ilter il giorno seguente ad un evento scolastico. L'uomo resterà della sua idea oppure alla fine, mosso a compassione ed in nome del sincero affetto che nutre nei loro confronti si lascerà convincere a restare?

Ates e Leyla insospettiscono, nelle Anticipazioni della puntata del 28 agosto 2025 di If you Love

Ates e Leyla non hanno alcun dubbio: dopo aver parlato con gli assistenti sociali hanno capito di non avere altra scelta, devono mettere da parte i loro screzi per evitare ripercussioni sulle persone che amano, e che non hanno alcuna colpa. Allora, i membri dello staff della tenuta, come Ilter, ed i membri della banda, come Meryem, pian piano tornano a lavorare per il rosso, e nel mentre Ates e Leyla fingono di andare d'amore e d'accordo. Peccato che ristabilire l'ordine non sarà comunque un'impresa facile. Ad esempio, sollecitati da Umut, i ragazzini iniziano a sospettare che quella del fratello e della sua mogliettina sia soltanto una messinscena, e questo li fa indispettire...

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
If you Love
If you Love
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Cristiano Malgioglio fa una confessione su Silvia Toffanin e Maria De Filippi
news VIP Cristiano Malgioglio fa una confessione su Silvia Toffanin e Maria De Filippi
Forbidden Fruit Anticipazioni 28 agosto 2025: Halit se ne va di casa e fa l'amore con Ender!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 28 agosto 2025: Halit se ne va di casa e fa l'amore con Ender!
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 1° al 5 settembre 2025: Zeynep e Alihan si sposano, Halit divorzia da Yildiz
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 1° al 5 settembre 2025: Zeynep e Alihan si sposano, Halit divorzia da Yildiz
Ballando con le stelle, Paolo Belli è un concorrente della nuova edizione: l'annuncio ufficiale
news VIP Ballando con le stelle, Paolo Belli è un concorrente della nuova edizione: l'annuncio ufficiale
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2025
Uomini e Donne, Ida Platano a Roma: si presenterà in studio?
news VIP Uomini e Donne, Ida Platano a Roma: si presenterà in studio?
Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2025: Eric torna a casa, Ridge teme il loro confronto!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2025: Eric torna a casa, Ridge teme il loro confronto!
Belen Rodriguez tra gossip, amori e nuove prospettive: “Ho ritrovato la leggerezza”
news VIP Belen Rodriguez tra gossip, amori e nuove prospettive: “Ho ritrovato la leggerezza”
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV