If you Love Anticipazioni 28 agosto 2025: Addio Ilter!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 28 agosto 2025 su Canale 5: Ilter decide di lasciare la villa di Ates!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 agosto 2025 alle 15:10, Ilter vuole lasciare la villa per tornare a stare a casa sua. I ragazzini non la prendono per niente bene. Nel mentre, Ates e Leyla capiscono di dover mettere da parte i loro screzi perché stanno avendo delle gravi ripercussioni sugli altri, in primis sui bambini. In seguito, i membri dello staff della tenuta, come Ilter, ed i membri della banda, come Meryem, tornano a lavorare per Ates. Quest'ultimo, invece, finge di essere felice insieme alla sua "mogliettina", peccato che i suoi fratellastri stiano sospettando qualcosa...

If you Love: Ilter prende una drastica decisione...

Yakup ha salvato la vita ad Aydos, quindi Ilter ha deciso di ricompensarlo acconsentendo alla sua richiesta, ossia ridandogli il suo vecchio posto di lavoro alla villa. Infatti, l'uomo se ne stava appostato dietro ad una siepe, quando si è accorto che il bambino stava soffocando; senza pensarci su due volte, lui è intervenuto tempestivamente per evitare il peggio. Il maggiordomo, all'oscuro della verità, ha quindi deciso di accontentare Yakup, permettendogli di tornare a lavorare alla tenuta. Ora, però, Ilter sta avendo un'interessante conversazione con Meryem, al termine della quale prenderà una drastica decisione...

Ilter lascia la villa... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Informato di com'è che stiano realmente le cose, Ilter decide di lasciare per sempre la villa per tornare a casa sua. Quando il maggiordomo informa Ates della scelta fatta, sia quest'ultimo che i ragazzini non reagiscono per niente bene. In particolar modo, i bambini sembrano piuttosto affranti, anche perché erano certi di poter contare sulla presenza di Ilter il giorno seguente ad un evento scolastico. L'uomo resterà della sua idea oppure alla fine, mosso a compassione ed in nome del sincero affetto che nutre nei loro confronti si lascerà convincere a restare?

Ates e Leyla insospettiscono, nelle Anticipazioni della puntata del 28 agosto 2025 di If you Love

Ates e Leyla non hanno alcun dubbio: dopo aver parlato con gli assistenti sociali hanno capito di non avere altra scelta, devono mettere da parte i loro screzi per evitare ripercussioni sulle persone che amano, e che non hanno alcuna colpa. Allora, i membri dello staff della tenuta, come Ilter, ed i membri della banda, come Meryem, pian piano tornano a lavorare per il rosso, e nel mentre Ates e Leyla fingono di andare d'amore e d'accordo. Peccato che ristabilire l'ordine non sarà comunque un'impresa facile. Ad esempio, sollecitati da Umut, i ragazzini iniziano a sospettare che quella del fratello e della sua mogliettina sia soltanto una messinscena, e questo li fa indispettire...

