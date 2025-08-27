La forza di una donna Anticipazioni 28 agosto 2025: Bahar ha un'altra sorellastra?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 28 agosto 2025 su Canale 5. A quanto pare, Bahar potrebbe avere un'altra sorellastra oltre a Sirin!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono spiazzanti. Nell'episodio in onda il 28 agosto 2025 alle 17.00 circa, Sarp ospita Julide, la quale gli chiede di raccontarle che cosa gli sia accaduto dopo essere caduto dal traghetto in acqua. Intanto, Piril torna da "Alp", e resta molto sorpresa nel ritrovarsi davanti Julide. Ceyda e Yeliz, invece, discutono a causa di Bahar ed Arif. Nel frattempo, Enver riceve un grande ordine di camicie; per fortuna, riceverà più di un prezioso aiuto per riuscire nell'impresa. Per finire, Hatice viene contattata dall'ex amante del primo marito che ha qualcosa di molto importante da farle sapere...

La forza di una donna: Sarp ospite Julide...

Sarp ha da poco scoperto che, nell'ultimo periodo, sua madre Julide ha vissuto a casa di Suat. Quando l'ha incontrata, la donna gli ha rivelato - a mezza bocca - che la famiglia di sua moglie gli ha sempre tenuta nascosta la verità, ma poi si è andata a chiudere in camera e non ha più voluto spiegargli a che cosa si stesse riferendo. Ora, conscio che Julide sappia più di quanto voglia ammettere, il figlio decide di aprirle le porte della sua villa. Nel corso della loro conversazione, lei gli chiede di raccontarle che cosa gli sia realmente accaduto dopo essere caduto in acqua...

Ceyda e Yeliz discutono... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Piril, che ha appena scoperto che Bahar si è aperta un nuovo profilo social, sta facendo ritorno a casa in stato alterato per correre da "Alp". Una volta raggiunto il marito, però, fa una scoperta che la rende ancora più nervosa: "Alp" ha deciso di accogliere Julide. Intanto, Ceyda e Yeliz stanno avendo una delle loro accesissime - e divertenti - liti. La bionda sta dichiarando a gran voce di augurarsi con tutto il cuore che, ben presto, Bahar si renda conto di aver dimenticato il consorte defunto e di essere pronta ad aprire il suo cuore a qualcun altro, ossia ad Arif; l'altra, tuttavia, non è del suo stesso avviso...

Bahar ha un'altra sorellastra, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 28 agosto 2025 de La forza di una donna

Enver ha ricevuto un grande ordine di camicie. Seppur contento al pensiero che potrebbero entrargli parecchi soldi, il sarto è perfettamente consapevole del fatto che da solo non potrebbe mai riuscire a farcela. Allora, Bahar, Arif, Ceyda, Yeliz e Ferdane si rimboccano le maniche per dargli una mano a centrare il suo obiettivo. Al contempo, Hatice viene contattata dall'ex amante del primo marito scomparso. La donna ha qualcosa di molto importante da dirle: una delle sue figlie, ossia Burcu, potrebbe essere una donatrice di midollo compatibile con Bahar, perché le due potrebbero essere sorellastre!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.