Forbidden Fruit Anticipazioni 28 agosto 2025: Halit se ne va di casa e fa l'amore con Ender!
Forbidden Fruit Anticipazioni 28 agosto 2025: Halit se ne va di casa e fa l'amore con Ender!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 28 agosto 2025 su Canale 5: Halit litiga con Yildiz e se ne va di casa; Ender lo raggiunge in hotel... e qui fanno l'amore, di nuovo!

Forbidden Fruit Anticipazioni 28 agosto 2025: Halit se ne va di casa e fa l'amore con Ender!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 agosto 2025 alle 14:15, Ender organizza un incontro tra Zehra ed un seduttore, Osman, ma quando Halit scopre tutto, la costringe ad interrompere ogni rapporto con lui. Intanto, Alihan sta cercando di riconquistare Zeynep, la quale però ribadisce che non vuole più saperne di lui. Defne, invece, continua a tramare per far cadere Halit ai suoi piedi, ed arriva a rivelargli che Yildiz gli ha sottratto del denaro. I due coniugi litigano e lui se ne va di casa. Ender lo raggiunge in albergo, e passano la notte insieme...

Forbidden Fruit: Halit su tutte le furie!

Ender continua a tramare contro tutti senza alcuna pietà. Infatti, la donna non sta soltanto escogitando un diabolico piano dietro l'altro per separare una volta per tutte Halit e Yildiz, ma ora sta persino per giocare un brutto scherzo a Zehra. Ender sta organizzando un incontro tra quest'ultima ed un autentico seduttore, un certo Osman. Tuttavia, nel momento in cui entra a conoscenza della situazione, suo padre impone a Zehra d'interrompere immediatamente ogni tipo di rapporto con il suddetto ragazzo... La figlia gli darà ascolto?

Zeynep continua a respingere Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alihan non ne vuole sapere di mettersi il cuore in pace, visto che continua a battere all'impazzata per Zeynep. Il moro ha il forte timore di aver perduto per sempre la giovane, visto che, dopo lo scandalo che è scoppiato nel corso dell'evento della promozione della sua azienda tessile, gli ha chiaramente detto di voler mettere un punto alla loro relazione, che non fa altro che causarle problemi e dolori. Allora, Alihan si fa sotto per tentare di riconquistare Zeynep, la quale, tuttavia, insiste nel tenerlo a debita distanza. Tra loro è davvero finita per sempre?

Halit ed Ender a letto insieme, nelle Anticipazioni della puntata del 28 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz ha dei sospetti su Halit, il quale sembra piuttosto vicino a Defne. D'altra parte, anche Ender, gelosa, ha affrontato quest'ultima a brutto muso. In effetti, entrambi ci hanno visto lungo: Defne sta continuando a tramare per riuscire a far cadere l'imprenditore ai suoi piedi. Così, la donna arriva a riferire ad Halit che sua moglie lo ha raggirato per sottrargli di nascosto un bel po' di denaro. Fuori di sé dalla rabbia, l'uomo discute animatamente con Yildiz, poi se ne va dalla villa e si stabilisce in un hotel, dove lo raggiunge la sua ex. Qui, Halit ed Ender faranno nuovamente l'amore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.

