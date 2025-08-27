Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 agosto 2025 - Eric sta per tornare a casa e il suo ritorno porterà Ridge a fare i conti con lui. Il Forrester rivelerà a Brooke di essere ovviamente felice per il ritorno di suo padre ma di temere che lui sia arrabbiato. Sebbene i due abbiano già parlato di quanto accaduto, solo ora avranno veramente modo di confrontarsi su quanto successo in ospedale e il designer spererà di non aver rovinato le cose. Intanto Li continuerà a puntare il dito contro Poppy e accuserà Luna di essere un’approfittatrice come sua madre. Intanto Finn porterà a Eric i documenti per le sue dimissioni e il patriarca ringrazierà il dottore per averlo salvato... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 25 al 31 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 27 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 27 agosto 2025 - Yildiz sospetta di Halit, il quale sembra sempre più vicino a Defne. Allora, accetta il suo invito ad una cena romantica, anche se continua ad avere dei forti dubbi. Intanto, Ender, determinata a riconquistare Halit, coinvolge Kemal nel suo piano: gli chiede aiuto per spiarlo. Inoltre, la mora si scontrerà proprio con Defne, dimostrando di essere ancora gelosa dell'ex. Emir, invece, chiede lavoro ad Alihan, che si dice pronto ad assumerlo, a patto che lui stia alla sue - rigide - regole. Nel frattempo, Zerrin avvisa Zeynep: farebbe meglio a stare in guardia, visto che Alihan è emotivamente instabile... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 27 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 27 agosto 2025 - gli assistenti sociali dicono ad Ates e Leyla che i loro dissapori stanno avendo delle ripercussioni sui ragazzini. I due promettono che faranno del loro meglio per rimediare. Al contempo, Ilgaz chiama Fusun in suo soccorso, ma quando scopre che la zia è una ladra, decide di schierarsi dalla parte di Ates davanti agli assistenti sociali. In un secondo momento, quest'ultimo comunica a Leyla che non possono divorziare, mentre Yakup vede Aydos che sta soffocando. L'uomo interviene e lo salva, poi ne approfitta per chiedere ad un ignaro Ilter di poter riavere indietro il suo posto di lavoro... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 27 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 27 agosto 2025 - Nisan e Doruk si stanno affezionando sempre di più ad Arif, tanto che il bambino vorrebbe che lui diventasse suo padre. Allora, Bahar si rende conto di dover trovare alla svelta una soluzione affinché i figlioletti non soffrano troppo per l'assenza di una figura paterna. La poverina si mette a giocare con loro, ma, dopo questo grande sforzo, inizia a sentirsi male. Enver la convince a recarsi in ospedale, e chiede ad Arif di accompagnarcela. Qui, Bahar nomina Sarp nel sonno, facendo soffrire l'amico... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 27 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 agosto 2025 - Jana se ne è andata, e Manuel non capisce il perché. Poi, Cruz gli fa pesare il fatto di dover annullare la festa di fidanzamento, anche se la verità è che non ha neanche mai inviato gli inviti. Inoltre, in seguito, il marchesino scopre che la madre aveva vietato alla bionda di avere rapporti con i membri della servitù. Intanto, Vera racconta a Teresa di essere scappata di casa per prendere le distanze dal padre, un uomo molto cattivo. Petra, invece, si lamenta con Romulo per aver permesso a Maria di assentarsi senza prima informarla. Dopodiché, Santos rivela alla governante di aver visto Ricardo in atteggiamenti un po' troppo affettuosi con Pia. In effetti, questi ultimi sono sempre più vicini, tanto che scatta un bacio. Nel frattempo, Curro sente José Juan minacciare Julia: pretende che loro si sposino quanto prima... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 31 agosto 2025.