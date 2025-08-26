TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | If you Love | If you Love Anticipazioni 27 agosto 2025: Aydos rischia di morire!
Schede di riferimento
If you Love
If you Love
Anticipazioni TV

If you Love Anticipazioni 27 agosto 2025: Aydos rischia di morire!

Francesca Simone
2

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 27 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Aydos sta soffocando, ma per fortuna Yakup interviene per tempo!

If you Love Anticipazioni 27 agosto 2025: Aydos rischia di morire!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 27 agosto 2025 alle 15:10, gli assistenti sociali dicono ad Ates e Leyla che i loro dissapori stanno avendo delle ripercussioni sui ragazzini. I due promettono che faranno del loro meglio per rimediare. Al contempo, Ilgaz chiama Fusun in suo soccorso, ma quando scopre che la zia è una ladra, decide di schierarsi dalla parte di Ates davanti agli assistenti sociali. In un secondo momento, quest'ultimo comunica a Leyla che non possono divorziare, mentre Yakup vede Aydos che sta soffocando. L'uomo interviene e lo salva, poi ne approfitta per chiedere ad un ignaro Ilter di poter riavere indietro il suo posto di lavoro...

If you Love: Ates sbugiarda Leyla davanti a tutti...

Ates e Leyla erano sul punto di convolare a nozze, quando lui, scoperta la verità e sentendosi pugnalato alle spalle, ha deciso di sbugiardarla pubblicamente. Lei avrebbe voluto parlargli del suo passato prima di sposarlo, ma le è mancato il coraggio, e così ha preferito concentrarsi sui preparativi del matrimonio; ma proprio quello che sarebbe dovuto essere il suo grande giorno, si è trasformato nel suo peggior incubo: Ates l'ha smascherata davanti a tutti, lasciandola e costringendola ad abbandonare subito la tenuta...

Ilgaz prende le parti di Ates... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Dal giorno delle disastrose nozze, neanche a dirlo, tra Ates e Leyla non corre buon sangue, e c'è qualcuno che ne sta risentendo. Gli assistenti sociali convocano entrambi per spiegare loro che questi screzi stanno avendo delle serie ripercussioni sui ragazzini. Allora, I due promettono d'impegnarsi affinché riescano a rimediare al meglio alla situazione. Al contempo, però, Ilgaz, furente come al solito, sta chiamando Fusun in suo soccorso. Poi, l'adolescente viene a sapere che sua zia è una ladre, tanto che sceglie di tornare sui suoi passi e prendere le parti di Ates davanti agli assistenti sociali...

Yakup salva la vita ad Aydos, nelle Anticipazioni della puntata del 27 agosto 2025 di If you Love

Ates vorrebbe mettere la parola "fine" al matrimonio-lampo con Leyla, però non può farlo. Il rosso comunica alla moglie che non possono procedere con il divorzio, altrimenti rischia seriamente di perdere l'affidamento dei fratellastri. Quindi, sembra proprio che non abbiano alternativa: dovranno continuare a vivere sotto lo stesso tetto, ma da separati. Al contempo, Yakup, nascosto dietro una siepe, si accorge che Aydos sta soffocando; l'uomo, senza pensarci su due volte, corre a prestargli soccorso e gli salva la vita. A questo punto, Yakup ne approfitta per chiedere ad un ignaro Ilter di poter riprendere il suo vecchio posto di lavoro alla tenuta, ed il maggiordomo acconsente...

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
If you Love
If you Love
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La forza di una donna Anticipazioni 27 agosto 2025: Bahar ferisce Arif! Ecco come...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 27 agosto 2025: Bahar ferisce Arif! Ecco come...
Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 1° al 5 settembre 2025: Rosa con il cuore infranto, Mimmo salva Enrico
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 1° al 5 settembre 2025: Rosa con il cuore infranto, Mimmo salva Enrico
Temptation Island, conferma inaspettata su una Coppia del programma: DAZN li inquadra allo stadio!
news VIP Temptation Island, conferma inaspettata su una Coppia del programma: DAZN li inquadra allo stadio!
Il Paradiso delle Signore 27 agosto, in replica: Marta confessa tutto a Enrico
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 27 agosto, in replica: Marta confessa tutto a Enrico
Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over si incontrano per una vacanza insieme!
news VIP Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over si incontrano per una vacanza insieme!
Forbidden Fruit Anticipazioni 27 agosto 2025: Yildiz sospetta di Halit...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 27 agosto 2025: Yildiz sospetta di Halit...
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2025
Ballando con le Stelle, è polemica sui cachet: "Altri si sognano il budget di Milly Carlucci"
news VIP Ballando con le Stelle, è polemica sui cachet: "Altri si sognano il budget di Milly Carlucci"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV