If you Love Anticipazioni 27 agosto 2025: Aydos rischia di morire!

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 27 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Aydos sta soffocando, ma per fortuna Yakup interviene per tempo!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 27 agosto 2025 alle 15:10, gli assistenti sociali dicono ad Ates e Leyla che i loro dissapori stanno avendo delle ripercussioni sui ragazzini. I due promettono che faranno del loro meglio per rimediare. Al contempo, Ilgaz chiama Fusun in suo soccorso, ma quando scopre che la zia è una ladra, decide di schierarsi dalla parte di Ates davanti agli assistenti sociali. In un secondo momento, quest'ultimo comunica a Leyla che non possono divorziare, mentre Yakup vede Aydos che sta soffocando. L'uomo interviene e lo salva, poi ne approfitta per chiedere ad un ignaro Ilter di poter riavere indietro il suo posto di lavoro...

If you Love: Ates sbugiarda Leyla davanti a tutti...

Ates e Leyla erano sul punto di convolare a nozze, quando lui, scoperta la verità e sentendosi pugnalato alle spalle, ha deciso di sbugiardarla pubblicamente. Lei avrebbe voluto parlargli del suo passato prima di sposarlo, ma le è mancato il coraggio, e così ha preferito concentrarsi sui preparativi del matrimonio; ma proprio quello che sarebbe dovuto essere il suo grande giorno, si è trasformato nel suo peggior incubo: Ates l'ha smascherata davanti a tutti, lasciandola e costringendola ad abbandonare subito la tenuta...

Ilgaz prende le parti di Ates... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Dal giorno delle disastrose nozze, neanche a dirlo, tra Ates e Leyla non corre buon sangue, e c'è qualcuno che ne sta risentendo. Gli assistenti sociali convocano entrambi per spiegare loro che questi screzi stanno avendo delle serie ripercussioni sui ragazzini. Allora, I due promettono d'impegnarsi affinché riescano a rimediare al meglio alla situazione. Al contempo, però, Ilgaz, furente come al solito, sta chiamando Fusun in suo soccorso. Poi, l'adolescente viene a sapere che sua zia è una ladre, tanto che sceglie di tornare sui suoi passi e prendere le parti di Ates davanti agli assistenti sociali...

Yakup salva la vita ad Aydos, nelle Anticipazioni della puntata del 27 agosto 2025 di If you Love

Ates vorrebbe mettere la parola "fine" al matrimonio-lampo con Leyla, però non può farlo. Il rosso comunica alla moglie che non possono procedere con il divorzio, altrimenti rischia seriamente di perdere l'affidamento dei fratellastri. Quindi, sembra proprio che non abbiano alternativa: dovranno continuare a vivere sotto lo stesso tetto, ma da separati. Al contempo, Yakup, nascosto dietro una siepe, si accorge che Aydos sta soffocando; l'uomo, senza pensarci su due volte, corre a prestargli soccorso e gli salva la vita. A questo punto, Yakup ne approfitta per chiedere ad un ignaro Ilter di poter riprendere il suo vecchio posto di lavoro alla tenuta, ed il maggiordomo acconsente...

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.