La forza di una donna Anticipazioni 27 agosto 2025: Bahar ferisce Arif! Ecco come...

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 27 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar, non volendo, spezza il cuore ad Arif...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 agosto 2025 attorno alle 17:00, Nisan e Doruk si stanno affezionando sempre di più ad Arif, tanto che il bambino vorrebbe che lui diventasse suo padre. Allora, Bahar si rende conto di dover trovare alla svelta una soluzione affinché i figlioletti non soffrano troppo per l'assenza di una figura paterna. La poverina si mette a giocare con loro, ma, dopo questo grande sforzo, inizia a sentirsi male. Enver la convince a recarsi in ospedale, e chiede ad Arif di accompagnarcela. Qui, Bahar nomina Sarp nel sonno, facendo soffrire l'amico...

La forza di una donna: Il dolore di Nisan e Doruk...

La piccola Nisan ha detto addio a suo padre, Sarp, quando aveva appena qualche anno. Il piccolo Doruk, invece, non ha mai conosciuto il papà, poiché è venuto alla luce soltanto dopo che Sarp - apparentemente - è morto, cadendo dal traghetto ed annegando. I due fratellini sentono terribilmente la mancanza del genitore, ed anche per questo motivo non fanno che interrogare Bahar sul suo conto: dato che non sanno quasi niente di Sarp, ma vorrebbero tanto averlo al loro fianco, non possono far altro che cercare di capire chi fosse davvero attraverso i racconti della madre...

Doruk ha un desiderio... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nisan e Doruk non hanno impiegato molto tempo ad affezionarsi ad Arif, e viceversa. Quest'ultimo nutre un sincero affetto nei confronti dei bambini, e non soltanto perché sono i figlioletti della donna di cui si è innamorato. I bambini si sentono talmente tanto amati da Arif che si stanno legando sempre di più a lui. Doruk, inoltre, sta arrivando persino a desiderare ardentemente che l'uomo si cali nei panni di suo padre...

Bahar ferisce Arif, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 27 agosto 2025 de La forza di una donna

Bahar ha capito quanto Nisan e Doruk sentano l'esigenza di avere una figura paterna nella loro vita: il vuoto che Sarp ha lasciato nei loro cuori è incolmabile. Allora, la poverina si rende conto dell'urgenza di trovare una soluzione affinché la mancanza del papà non pesi come un macigno sulle loro vite. Sperando di centrare l'obiettivo, Bahar si mette a giocare con i figlioletti come una scalmanata per farli divertire, ma, purtroppo, le costerà molto caro. Infatti, non godendo di un'ottima salute al momento, la giovane non dovrebbe fare sforzi e stancarsi tanto; così, si sente male. Enver, preoccupatissimo, la sprona ad andare subito in ospedale, e, una volta convinta, chiede ad Arif di accompagnarcela. Una volta qui, Bahar si appisola, e durante il sonno nomina Sarp... spezzando il cuore all'amico.

