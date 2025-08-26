Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 agosto 2025: Ridge ha paura, Eric sta tornando a casa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Ridge attende il ritorno di Eric alla villa ma ha paura che suo padre sia arrabbiato con lui. Sarà davvero così?

Eric sta per tornare a casa e il suo ritorno porterà Ridge a fare i conti con lui. Nella puntata di Beautiful in onda il 27 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester rivelerà a Brooke di essere ovviamente felice per il ritorno di suo padre ma di temere che lui sia arrabbiato. Sebbene i due abbiano già parlato di quanto accaduto, solo ora avranno veramente modo di confrontarsi su quanto successo in ospedale e il designer spererà di non aver rovinato le cose. Intanto Li continuerà a puntare il dito contro Poppy e accuserà Luna di essere un’approfittatrice come sua madre. Intanto Finn porterà a Eric i documenti per le sue dimissioni e il patriarca ringrazierà il dottore per averlo salvato. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 27 agosto 2025: Ridge trema, Eric sta tornando!

Finn ha dato buone notizie a tutti i Forrester: Eric può tornare a casa. È una meravigliosa novità che ha fatto commuovere la famiglia, pronta ad accogliere il Forrester nella sua dimora, vuota da quando lui è in ospedale. Donna non vede l’ora di riavere il suo amato accanto e pure Ridge è felicissimo per il suo papà. Ma il designer ha anche molta paura di quello che capiterà una volta che il patriarca sarà seduto nel suo salone e loro due saranno faccia a faccia.

Ridge rivelerà a Brooke di essere terrorizzato dall’idea che suo padre ce l’abbia con lui; è vero, hanno già parlato dell’operazione ma non hanno avuto il tempo di confrontarsi e di chiarirsi davvero. Ora arriverà il momento di farlo e il loro faccia a faccia potrebbe riservare brutte sorprese. Sarà davvero così?

Li insulta Poppy e Luna nella puntata di Beautiful

Lo scontro tra Poppy e Li continuerà e farà tremare i muri della Forrester. La dottoressa accuserà sua sorella di essere una poco di buono e dopo aver scoperto che lei sta frequentando qualcuno, punterà il dito contro di lei, certa che voglia spellare quel povero malcapitato che si è invaghito di lei. La madre di Finn non saprà ancora che si tratta di Bill e vi anticipiamo che lo scoprirà a breve, quello di cui sarà convinta è che anche Luna sia fatta della stessa pasta di sua madre. Li insulterà sua nipote affermando, non troppo tra le righe, che lei abbia sedotto RJ, rampollo dei Forrester, esattamente come le ha insegnato Poppy. Questo insulto farà infuriare Penelope ma non potrà replicare visto che il medico lascerà la stanza, poco prima che la stagista raggiunga sua madre. Luna si renderà subito conto che, in sua assenza, qualcosa di brutto è successo alla sua mamma.

Beautiful: Finn dimette Eric mentre Wyatt si prepara a lasciare la città

Wyatt se ne andrà da Los Angeles, ormai è una certezza. Il ragazzo vuole cambiare vita e spera di trovare la felicità come sembra sia successo a suo padre con Poppy. Padre e figlio hanno avuto modo di parlare della Nozawa e Dollar Bill ha rivelato a suo figlio di essere molto felice, come non lo era da tempo. Felicità anche per Eric. Finn gli porterà i documenti da firmare per le sue dimissioni e il patriarca approfitterà del momento per ringraziare il dottore per avergli salvato la vita. Poi si rimetterà in piedi, aiutato da Donna, per tornare alla Villa, dove Ridge lo sta aspettando molto in ansia per il loro futuro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.