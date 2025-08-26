La Promessa Anticipazioni 27 agosto 2025: Manuel sconcertato, Jana se ne è andata via!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 agosto 2025 su Rete 4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Manuel scopre che Jana ha lasciato la tenuta senza dire niente a nessuno...

Nell'episodio de La Promessa in onda il 27 agosto 2025 alle ore 19.40 - come sempre su Rete 4 - Jana se ne è andata, e Manuel non capisce il perché. Poi, Cruz gli fa pesare il fatto di dover annullare la festa di fidanzamento, anche se la verità è che non ha neanche mai inviato gli inviti. Inoltre, in seguito, il marchesino scopre che la madre aveva vietato alla bionda di avere rapporti con i membri della servitù. Intanto, Vera racconta a Teresa di essere scappata di casa per prendere le distanze dal padre, un uomo molto cattivo. Petra, invece, si lamenta con Romulo per aver permesso a Maria di assentarsi senza prima informarla. Dopodiché, Santos rivela alla governante di aver visto Ricardo in atteggiamenti un po' troppo affettuosi con Pia. In effetti, questi ultimi sono sempre più vicini, tanto che scatta un bacio. Nel frattempo, Curro sente José Juan minacciare Julia: pretende che loro si sposino quanto prima! Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 27 agosto 2025: Jana se ne va!

Jana ha fatto una scoperta agghiacciante. La bionda è venuta a sapere che Cruz e Manuel si erano accordati sulla storia da raccontare ai membri dell'alta società che avrebbero presenziato alla festa di fidanzamento, in modo tale che il suo passato apparisse loro molto più "decoroso" di quanto non sia. Ora, il marchesino si rende conto che Jana se ne è andata via senza avvisare, e si domanda per quale motivo abbia preso una decisione simile. Dopodiché, come se non bastasse, sua madre inizia a fargli pesare il fatto di dover annullare il grande evento, quando in verità non aveva mai neanche inviato gli inviti!

Vera si apre con Teresa, ecco che cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel, in ansia per la misteriosa "sparizione" di Jana, scopre che Cruz ha fatto qualcosa che lui non avrebbe mai approvato: ha proibito alla bionda di avere rapporti amichevoli con i membri della servitù. E se Jana, si domanda il ragazzo, fosse fuggita proprio per questo motivo? Intanto, Vera si sta aprendo con Teresa. Quest'ultima ha capito che c'è qualcosa che non va nella sua amica, e così le ha chiesto in che rapporti fosse con il duca de Carril: perché si è procurata un taglio alla mano pur di non riceverlo? Allora, Vera le spiega che lui è suo padre, e che lei scappò di casa proprio per non doverlo mai più rivedere...

La Promessa Anticipazioni: Ricardo e Pia si baciano!

Petra si sta lamentando con Romulo. La governante non tollera il pensiero che il maggiordomo abbia dato il suo permesso a Maria per assentarsi senza prima metterla al corrente. In seguito, Petra viene raggiunta da Santos, il quale le fa una confidenza. Santos rivela alla sua amica che ha scoperto che Ricardo e Pia si sono riconciliati, e poi, come se non bastasse, li ha persino sorpresi in atteggiamenti decisamente affettuosi. Petra storce il naso, e nel mentre i due sono sempre più vicini... tanto che tra Ricardo e Pia scatta un appassionato bacio! Parallelamente, José Juan minaccia Julia: dovrà convolare a nozze con Curro, che lo voglia o meno. Quest'ultimo, però, sta ascoltando tutto di nascosto...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.