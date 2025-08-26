Forbidden Fruit Anticipazioni 27 agosto 2025: Yildiz sospetta di Halit...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 27 agosto 2025 alle 14:15, Yildiz sospetta di Halit, il quale sembra sempre più vicino a Defne. Allora, accetta il suo invito ad una cena romantica, anche se continua ad avere dei forti dubbi. Intanto, Ender, determinata a riconquistare Halit, coinvolge Kemal nel suo piano: gli chiede aiuto per spiarlo. Inoltre, la mora si scontrerà proprio con Defne, dimostrando di essere ancora gelosa dell'ex. Emir, invece, chiede lavoro ad Alihan, che si dice pronto ad assumerlo, a patto che lui stia alla sue - rigide - regole. Nel frattempo, Zerrin avvisa Zeynep: farebbe meglio a stare in guardia, visto che Alihan è emotivamente instabile...

Forbidden Fruit: Yildiz ha dei sospetti su Halit...

Il rapporto tra Yildiz ed Halit continua ad incrinarsi sempre di più giorno dopo giorno. L'uomo, infatti, è caduto in tentazione, abbandonandosi tra le braccia di Ender; nonostante le abbia poi assicurato che non sarebbe mai più ricapitato, poiché follemente innamorato di sua moglie, la verità è che le cose con Yildiz sembrano andare di male in peggio. Lei, tra l'altro, sta iniziando a sospettare di Halit, anche se a destare qualche sospetto è il suo rapporto con Defne, e non quello che la sua ex consorte. Allora, benché non del tutto tranquilla, Yildiz accetta l'invito a cena del coniuge ad una cena romantica...

Ender affronta Defne... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender non ha alcuna intenzione di mollare la presa proprio ora che sta ottenendo qualche risultato. Dopo aver trascorso una notte bollente con Halit, la mora è ancora più convinta di avere una concreta possibilità di riconquistarlo. Pertanto, Ender escogita uno dei suoi diabolici piani, e coinvolge di nuovo Kemal, al quale chiede di spiare l'ex marito. Come se non bastasse, la donna affronterà a brutto muso Defne, notando la sua vicinanza ad Halit, dimostrando così di non aver mai smesso di provare una certa gelosia...

Zerrin mette Zeynep in guardia, nelle Anticipazioni della puntata del 27 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Emir, bisognoso di trovarsi quanto prima un lavoro, decide di rivolgersi ad Alihan. Il giovane chiede aiuto al moro, che, dopo aver valutato la situazione, si decide a dargli una mano. Alihan è pronto a dare una chance ad Emir, però lo avvisa che dovrà seguire le sue rigide regole, altrimenti sarà fuori dai giochi. Al contempo, Zerrin e Zeynep stanno avendo un'interessante conversazione. La prima ci tiene a dare uno spassionato consiglio alla seconda, mettendola in guardia sull'instabilità emotiva di suo fratello Alihan... Che cosa spera di ottenere in questo modo Zerrin?

