Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 13 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 13 agosto 2025 - Eric è sveglio ma Finn e Bridget devono ancora accertarsi che il patriarca sia in grado di riprendersi totalmente. Ridge e Brooke torneranno alla Forrester e sarà là che lo stilista rivelerà alla compagna di essere in ansia per come suo padre lo tratterà dopo che lui non ha rispettato le sue volontà. Ridge avrà paura che Eric sia in collera con lui. La Logan lo rassicurerà dicendogli che lui ha fatto tutto il possibile per lei. Intanto Steffy non riuscirà a trattenere la sua felicità e ringrazierà Finn per aver salvato il suo adorato nonnino... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 13 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 13 agosto 2025 - Lila non ne può più del clima teso che c'è in casa, così accetta di uscire con un'amica e conosce un ragazzo molto carino di nome Ates che la invita alla festa. Per poter restare fuori tutta la notte, mente ai genitori. Intanto, Zerrin mette in atto il suo piano: ordina a Caner di tenere d'occhio Alihan e Zeynep. La sua paura è che i due si riavvicinino, mentre lei vorrebbe che il fratello conoscesse meglio Hira. In seguito, Zeynep respinge le avances di Alihan ed accorcia le distanze con Cem. Yildiz, invece, si ritrova faccia a faccia con Ender ad un evento e dimostrano di continuare a detestarsi come sempre. Poi, la bionda organizza una festa per inaugurare la nuova villa di famiglia, però le cose non fileranno lisce come l'olio: Lila convincerà Yildiz a coprirla per permetterle di uscire di nascosto, e Zehrà cadrà in mare... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dall'11 al 14 agosto 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 13 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 13 agosto 2025 - Ates deve correre in commissariato, perché Ilgaz e Baris sono stati arrestati. Dopodiché, la famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco, e Leyla propone di giocare in squadre. Quando si ritrovano a competere per la stessa bandierina, Ates si ricorda del bacio che c'è stato tra lui e la mora... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dall'11 al 14 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 13 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 13 agosto 2025 - Jale chiude definitivamente con Musa. Quest'ultimo si trasferisce vicino a Bahar, e così conosce Yeliz; tra i due c'è un bel feeling. Intanto, il piccolo Doruk racconta a Nisan che cosa ha sentito a scuola, turbandola molto. La mamma prende la parola per spiegare loro come stiano davvero le cose. Sirin, invece, riceve un messaggio minatorio. Nel frattempo, Ceyda va all'ospedale per rivedere Hikmet. La bionda ne approfitta per chiedere a Seyfullah di cancellare il suo debito, ma l'uomo si rifiuta. Poi, per giustificare la sua presenza lì, Ceyda s'inventa una bugia che le si potrebbe ritorcere contro... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'11 al 15 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 13 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 agosto 2025 - Pelayo ha cambiato idea e ha accettato che Catalina rimanga alla tenuta sino al parto ma la cosa ha fatto infuriare Cruz. La marchesa non sopporterà che la sua figliastra e il suo futuro marito rimangano ancora nella sua casa e cercherà di convincere Don Alonso a intervenire. Il marchese stavolta non le darà retta e non vorrà sentire le lamentele della moglie. Maria scoprirà qualche informazione in più sulle opere di Padre Samuel e comincerà a cambiare idea su di lui mentre i cuochi ci rimarranno male quando scopriranno di non poter partecipare alle nozze di Catalina ma Lope troverà una soluzione creativa per risolvere ogni cosa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 agosto 2025.