La Promessa Anticipazioni dal 10 al 16 agosto 2025: Curro e Julia a un passo dalle nozze mentre per Jana tutto si complica!

Vediamo cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella seconda settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 10 al 16 agosto 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 10 al 16 agosto 2025. Nella settimana vedremo Jana sempre più in difficoltà con la sua nuova vita da signora mentre Curro e Julia dovranno decidere se sposarsi o meno. Pia e Don Romulo faranno ritorno alla tenuta mentre Cruz non sopporterà le decisioni di Catalina, decisa a rimanere a vivere a casa sua sino al parto. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

Domenica 10 agosto

Maria è rimasta a dormire nella camera di Jana e al loro risveglio rischia di essere beccata da Petra. La governante entra nella stanza della nuova marchesina e trova un’informe da cameriera su una sedia. Petra si convince che sia quella di Jana e fa per portarla via ma la ragazza riesce a persuaderla a lasciarla nella sua camera, come ricordo. Don Lorenzo si prende la sua rivincita su Ayala e si vanta di averlo distrutto. Ignacio torna a minacciare il conte ma senza alcun risultato. Curro rivela a Julia di non essere innamorato di lei e di non poter mai provare per lei dei sentimenti d’amore; per questo motivo il baronetto è molto incerto sul loro matrimonio a cui ha detto di sì solo per senso del dovere.

Lunedì 11 agosto 2025

Maria racconta alle sue amiche il sogno che ha fatto la notte scorsa e rivela a Padre Samuel che tra lei e Salvador è tutto finito. Jana continua a prendere lezioni di buone maniere dalla signora Ros, che le insegna l’uso corretto delle posate e comincia a provare una certa simpatia per la ragazza così come una grande preoccupazione per lei, dato i piani della marchesa. Simona parla con Pelayo delle decisioni di Catalina di rimanere alla tenuta sino al parto. Il conte, spinto dalla cuoca, accetta questa richiesta della sua futura moglie. Cruz, venuta a sapere della partenza posticipata, va su tutte le furie con il conte. Julia è molto triste per parole di Curro e si confida con Martina, facendola sentire in parte responsabile del suo matrimonio infelice. Ayala è pronto a lasciare la tenuta ma prima di andarsene deve dire qualcosa di importante a Cruz.

Martedì 12 agosto 2025

Dopo quanto rivelato da Julia - che le ha confidato che Curro non l’amerà mai – e dopo l’annuncio ufficiale delle nozze, Martina decide di intervenire. I due promessi sposi sono sempre più incerti sul loro futuro ma, stoicamente, sembrano pronti ad accettare gli eventi. La signora Ros continua a impartire le sue lezioni a Jana ma intenerita dalla bontà della ragazza, decide di metterla in guardia dalla marchesa. Cruz decide di richiamare Pia e Don Romulo alla tenuta e di riassumerli affinché non lavorino più per i Duchi de Los Infantes. Per Petra è un duro colpo e per evitare che i due tornino – e che Pia riprenda il suo posto - cerca di fare leva sulla marchesa e di mettere in cattiva luce i due davanti a lei. La nobile però ha preso la sua decisione e rimettere la cameriera al suo posto.

Mercoledì 13 agosto 2025

Cruz è una furia e non riesce a sopportare che Pelayo e Catalina abbiano spostato la data della loro partenza. La marchesa si lamenta con suo marito ma lui, convinto che la figlia abbia fatto la scelta giusta, non intende ascoltare la moglie. Maria Fernandez torna a parlare con Padre Samuel e scopre che, oltre a risuolare le scarpe, il sacerdote si occupa anche dei bisognosi. Questa la porta a ragionare più a fondo su di lui. I cuochi ci rimangono male quando scoprono che non potranno partecipare al matrimonio di Catalina ma Lope ha una soluzione, creativa, per risolvere tutto.

Giovedì 14 agosto 2025

Cruz organizza un’altra cena in onore di Jana ma la ragazza commette un altro errore. Sconvolta, si rifugia nella sua vecchia stanza, quella che condivideva con Maria. Petra lo scopre e informa immediatamente la marchesa, che vuole approfittare di ogni mossa falsa della ragazza per distruggerla. Manuel invece, furioso con Don Lorenzo, lo accusa di aver provocato la sua compagna ma il conte risponde in modo subdolo, affermando che sia giusto mettere alla prova la donna che sta per diventare sua moglie nonché prossima marchesa de Lujàn. Jana continua a sentirsi fuori posto e vorrebbe continuare a rimanere nelle cucine ma Petra e Don Ricardo, per ordine di Cruz, le intima di andarsene.

Venerdì 15 agosto 2025

Julia e Curro continuano a essere molto incerti sulle loro nozze e la ragazza decide di affrontare José Juan, che ammette candidamente di aver ricevuto denaro da parte di Don Lorenzo. Petra continua a sparare a zero su Pia e Don Romulo ma la marchesa la zittisce e le intima di non parlarne più. Cruz propone poi a Manuel di organizzare una festa per il fidanzamento e di inventare un passato credibile per la ragazza, affinché la loro famiglia si salvi dai pettegolezzi. Il marchese assicura alla madre che penserà lui stesso a parlare con la sua amata. Julia si convince che né i soldi né un matrimonio senza amore potranno restituirle la felicità che a perso ma Don Lorenzo le consiglia di accettare tutto questo e di pensare solo al lato pratico delle cose.

Sabato 16 agosto 2025

Petra informa tutti che il Duca de Carril sta per arrivare. Vera non vuole farsi vedere in abiti da cameriera ma Lope e le cuoche riescono a darle dei preziosi consigli e a farla calmare. Manuel convince Jana della necessità della festa di fidanzamento e lei, preoccupata, si confida con Maria, che – dopo averla ascoltata – le rivela di aver cambiato idea su Padre Samuel. Pia torna a lavorare alla tenuta e Petra l’accoglie con freddezza. La cameriera decide di non lasciarsi condizionare e risponde al gelo con la calma; da ora in poi vuole una convivenza pacifica con lei. Il duca ignora sua figlia mentre Marcelo è turbato dalla presenza di qualcuno, che non è solito frequentare La Promessa. Pelayo ha paura che il padre del bambino tornerà a reclamare il figlio mentre Martina domanda a Catalina se sia ancora innamorata di Adriano.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.