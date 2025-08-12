TGCom24
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 13 agosto 2025: Sirin terrorizzata, qualcuno la sta minacciando!

Francesca Simone
9

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 13 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin riceve dei misteriosi ed inquietanti messaggi...

La forza di una donna Anticipazioni 13 agosto 2025: Sirin terrorizzata, qualcuno la sta minacciando!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 agosto 2025 attorno alle 17:00, Jale chiude definitivamente con Musa. Quest'ultimo si trasferisce vicino a Bahar, e così conosce Yeliz; tra i due c'è un bel feeling. Intanto, il piccolo Doruk racconta a Nisan che cosa ha sentito a scuola, turbandola molto. La mamma prende la parola per spiegare loro come stiano davvero le cose. Sirin, invece, riceve un messaggio minatorio. Nel frattempo, Ceyda va all'ospedale per rivedere Hikmet. La bionda ne approfitta per chiedere a Seyfullah di cancellare il suo debito, ma l'uomo si rifiuta. Poi, per giustificare la sua presenza lì, Ceyda s'inventa una bugia che le si potrebbe ritorcere contro...

La forza di una donna: Musa conosce Yeliz...

Jale è più determinata che mai a divorziare da Musa. Come gli ha già spiegato a chiare lettere, la dottoressa non prova più alcun sentimento amoroso nei suoi confronti, quindi il marito non può far altro che rassegnarsi ed accettare la sua decisione. Dopo aver annunciato il loro imminente divorzio ed aver convissuto da separati in casa per qualche giorno, ora Jale è pronta a mettere la parola "fine" al loro rapporto. Musa si trasferisce vicino a Bahar, che al momento sta ospitando Yeliz, lasciata dal consorte in seguito all'arresto. I due si conoscono, e sembra che tra loro ci sia un certo feeling...

Sirin viene minacciata... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Il piccolo Doruk sta per raccontare a Nisan qualcosa che lo ha turbato, e che turberà la sorellina. Si tratta di una voce che il bambino ha sentito a scuola, e che lo ha messo in allarme. Interviene prontamente Bahar, la quale, nella speranza di riuscire a tranquillizzarli, ci tiene a far sapere loro che è soltanto un pettegolezzo privo di fondamento: ciò che Doruk ha sentito semplicemente non corrisponde con la realtà dei fatti. Al contempo, Sirin è ancora scossa dopo aver rivisto il suo amato Sarp. Ed adesso, come se non bastasse, sta per ricevere un misterioso messaggio a dir poco inquietante: qualcuno la sta minacciando!

Ceyda mente a Seyfullah, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 13 agosto 2025 de La forza di una donna

A casa di Hikmet c'è stata una sparatoria: Seyfullah ha cercato di ucciderlo perché convinto che lui avesse tradito la figlia, Umran. Tuttavia, Peyami, colui che lo ha tradito vendendo a suo suocero, in preda ai rimorsi di coscienza, gli ha fatto da scudo umano, salvandolo. Informata dell'accaduto, Ceyda si precipita in ospedale per andare a trovare Hikmet, e per supplicare Seyfullah di cancellare il suo debito; quest'ultimo, tuttavia, non ha alcuna intenzione di assecondarla. Poi, per giustificare la sua presenza lì senza destare ulteriori sospetti, la bionda dichiara di avere una relazione con Peyami...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'11 al 15 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

La forza di una donna
La forza di una donna
