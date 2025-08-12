Forbidden Fruit Anticipazioni 13 agosto 2025: Alihan respinto, Zeynep preferisce Cem!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 13 agosto 2025 su Canale 5: Zeynep respinge Alihan, ed intanto accorcia le distanze con Cem...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 agosto 2025 alle 14:15, Lila non ne può più del clima teso che c'è in casa, così accetta di uscire con un'amica e conosce un ragazzo molto carino di nome Ates che la invita alla festa. Per poter restare fuori tutta la notte, mente ai genitori. Intanto, Zerrin mette in atto il suo piano: ordina a Caner di tenere d'occhio Alihan e Zeynep. La sua paura è che i due si riavvicinino, mentre lei vorrebbe che il fratello conoscesse meglio Hira. In seguito, Zeynep respinge le avances di Alihan ed accorcia le distanze con Cem. Yildiz, invece, si ritrova faccia a faccia con Ender ad un evento e dimostrano di continuare a detestarsi come sempre. Poi, la bionda organizza una festa per inaugurare la nuova villa di famiglia, però le cose non fileranno lisce come l'olio: Lila convincerà Yildiz a coprirla per permetterle di uscire di nascosto, e Zehrà cadrà in mare!

Forbidden Fruit: Lila mente ai genitori...

Alla villa di Halit si respira un clima piuttosto teso: Zehra, tradita da Sinan, è tornata a casa disperata, ed Halit è furioso sia con lei - per aver fatto delle scelte troppo affrettate - che con Yildiz, che ha dato scandalo con una diretta sui social. Lila non ne può davvero più di questa complicata convivenza con i membri della sua famiglia, tanto che accetta di uscire insieme ad una sua amica per poter evadere un po' da un contesto pesante. Nel corso della loro serata, però, la giovane farà la conoscenza di un bel ragazzo di nome Ates che la inviterà ad una festa; Lila, pur di trascorrere una notte all'insegna della spensieratezza, si ritrova a rifilare una bugia bella e buona ai genitori...

Zeynep respinge ad Alihan, ma non Cem... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zerrin, incurante di ciò che sta combinando sua figlia Lila, sta mettendo in atto il suo piano per riuscire a separare Alihan e Zeynep in modo definitivo. La donna chiede a Caner di non perderli mai di vista, poiché il suo obiettivo è che suo fratello prenda le distanze dalla mora e si avvicini invece ad Hira, la figlia di una sua amica che fa la pilota. Intanto, Zeynep sta respingendo con determinazione le avances di Alihan, mentre non sembra per niente infastidita da tutte le attenzioni che Cem continua a riservarle... Che la ragazza stia iniziando ad interessarsi al fratello di Lal?

Zehra cade in mare, nelle Anticipazioni della puntata del 13 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Nel corso di evento mondano, Yildiz ed Ender si ritrovano faccia a faccia, e così si rendono conto che non hanno mai smesso di odiarsi: il desiderio di avere la meglio sull'altra è forte in entrambe. Poi, la bionda organizza una festa per inaugurare la nuova villa in cui la famiglia di Halit si è stabilita. Purtroppo, però, questo party ben presto prenderà una brutta piega. Anzitutto, Lila si caccerà nei guai, chiedendo a Yildiz di coprirla per permetterle di uscire di nascosto, visto che i suoi genitori non glielo consentirebbero; inoltre, Zehra cadrà in mare, facendo allarmare tutti i presenti!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.