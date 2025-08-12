La Promessa Anticipazioni 13 agosto 2025: Catalina e Pelayo rimandano la partenza, Cruz si ribella!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 agosto 2025 Cruz si ribella e cerca di cacciare Pelayo e Catalina ma Don Alonso ha una brutta sorpresa per lei... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Pelayo ha cambiato idea e ha accettato che Catalina rimanga alla tenuta sino al parto ma la cosa ha fatto infuriare Cruz. Nella puntata de La Promessa in onda il 13 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la marchesa non sopporterà che la sua figliastra e il suo futuro marito rimangano ancora nella sua casa e cercherà di convincere Don Alonso a intervenire. Il marchese stavolta non le darà retta e non vorrà sentire le lamentele della moglie. Maria scoprirà qualche informazione in più sulle opere di Padre Samuel e comincerà a cambiare idea su di lui mentre i cuochi ci rimarranno male quando scopriranno di non poter partecipare alle nozze di Catalina ma Lope troverà una soluzione creativa per risolvere ogni cosa. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 13 agosto 2025: Cruz si infuria, Catalina non può restare!

Pelayo alla fine ha capitolato. Le parole di Simona l’hanno convinto a lasciare che Catalina rimanga alla tenuta sino a dopo il parto e possa così ricevere il sostegno che desidera. Il due ragazzi hanno in mente di lasciare La Promessa subito dopo la nascita del bambino ma questo a Cruz non basterà. La marchesa pregustava già la partenza della sua odiata figliastra e non vedeva l’ora di festeggiare la sua partenza ma ora le cose sono molto cambiate. La marchesa si lamenterà con suo marito ma stavolta Don Alonso non la starà ad ascoltare; le riferirà di essere completamente d’accordo con sua figlia e di volerle stare vicino in un momento così particolare per lei.

Maria cambia idea su Padre Samuel nella puntata de La Promessa

Maria e Jana hanno rischiato grosso e la futura marchesina ha tirato un sospiro di sollievo. La ragazza non può fare a meno di avere il sostegno della sua amica, soprattutto ora che sta seguendo le lezioni della signora Ros, che la stanno mettendo a dura prova. Maria ha promesso di sostenerla e aiutarla sempre ma sarà anche protagonista di un intenso chiarimento con Padre Samuel. Sappiamo che tra i due non corre buon sangue e che la Fernandez considera il sacerdote un poco di buono ma le cose cominceranno a cambiare. Sì perché la cameriera scoprirà che il religioso si occupa molto spesso dei bisognosi e che le sue opere di carità sono una manna dal cielo per i poveri. Maria inizierà a cambiare opinione su di lui.

La Promessa Anticipazioni: Simona delusa di non poter partecipare alle nozze di Catalina ma…

Le nozze di Catalina si avvicinano e i cuochi stanno lavorando al menu. La marchesina è molto felice dell’aiuto che la sua Simona, a cui è molto affezionata, le sta dando ma purtroppo dovrà darle un dolore. Sì perché i marchesi non hanno dato il loro consenso e i domestici non potranno partecipare all’evento. Simona, Candela e Lope, coloro che tengono maggiormente a essere accanto alla ragazza in questo grande giorno, saranno molto delusi ma Lope avrà un’idea per risolvere la situazione.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.