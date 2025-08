If you Love Anticipazioni Puntate dall'11 al 14 agosto 2025: Ates e Leyla si baciano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate di If you Love, la soap turca di Canale 5 con Kerem Bursin, in onda dall'11 al 14 agosto 2025. Ecco le trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana.

Scopriamo insieme le trame delle nuove puntate di If you Love, la soap turca con Kerem Bursin in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dall'11 al 14 agosto 2025!

If you Love, le Anticipazioni degli Episodi in onda dall'11 al 14 agosto 2025

Lunedì 11 agosto 2025

Dopo averne parlato con Leyla, Ates decide di fare un passo indietro: fa montare una tenda da glamping in modo tale da non dover buttare via tutti gli oggetti a cui i fratellastri sono molto affezionati. Intanto, Fusun confessa ad Ilgaz che per potersi liberare del rosso dovranno prima sbarazzarsi di Leyla: devono fare in modo che quest'ultima venga licenziata. Ates, invece, continua ad apportare dei cambiamenti nell'azienda di famiglia ed assume Bige per farle prendere il posto della zia. In un secondo momento, entra a conoscenza del fatto che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che Berit era stata nascosta dai fratelli in accordo con la donna; così, capisce di doverriassumere Leyla quanto prima.

Martedì 12 agosto 2025

Ates scopre che dovrà rifare il lavoro da zero entro quattro giorni, visto che i nuovi abiti realizzati non soddisfano le aspettative dei clienti. Intanto, la famiglia Arcali è in fibrillazione perché in serata avrà luogo un grande evento per la presentazione dell'ultima creazione della casa di moda. Si tratta di un abito mozzafiato, che Ates vorrebbe che fosse Leyla ad indossare, e Bige ne è molto gelosa. Alla fine della serata, tra i due protagonisti scatterà il bacio, di cui però il giorno successivo Ates non avrà memoria.

Mercoledì 13 agosto 2025

Ates sta correndo in commissariato, perché Ilgaz e Baris sono stati arrestati. In seguito, la famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco, e Leyla propone di giocare in squadre. Quando si ritrovano a competere per la stessa bandierina, Ates si ricorda del bacio che c'è stato tra di loro.

Giovedì 14 agosto 2025

Leyla mette in atto il piano di Yakup. Intanto, in azienda, Bige viene a sapere che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto. Trovandosi con le spalle al muro, lei ed Ates pensano che l'unica soluzione possa essere partire alla ricerca di un altro fornitore. Hasan, invece, trova la truffatrice nella tenuta; Leyla, per giustificare la sua presenza lì, gli rifila una bugia. Nel frattempo, Ilter chiede a Yakup di acquistare un violino a Galata per Ilgaz, ma non si capiscono, e cominciano a litigare.

Venerdì 15 agosto 2025

Non va in onda.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.