If you Love Anticipazioni 13 e 14 agosto 2025: Leyla rischia di essere smascherata!

Le Anticipazioni degli Episodi di If you Love in onda oggi, 13 agosto 2025, e domani, 14 agosto 2025, su Canale 5, ci svelano che Leyla potrebbe essere smascherata da un momento all'altro...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nelle puntate in onda il 13 e il 14 agosto 2025 sempre verso le 15:15, Ates deve correre in commissariato, perché Ilgaz e Baris sono stati arrestati. Dopodiché, la famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco, e Leyla propone di giocare in squadre. Quando si ritrovano a competere per la stessa bandierina, Ates si ricorda del bacio che c'è stato tra lui e la mora. In seguito, Leyla, disillusa, mette in atto il piano di Yakup. Intanto, alla casa di moda, Bige viene a sapere che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto. Trovandosi alle strette, lei ed Ates pensano che l'unica soluzione possa essere partire per l'Italia alla ricerca di un altro fornitore. Hasan, invece, trova la truffatrice nella tenuta; Leyla, per giustificare la sua presenza lì, gli mente, spiegandogli che suo padre aveva contratto un debito con la famiglia Arcali, così lei deve lavorare per loro per ripagarlo. Nel frattempo, Ilter chiede a Yakup di acquistare un violino a Galata per Ilgaz, ma non si capiscono e così iniziano a bisticciare...

If you Love: Leyla disillusa...

Nonostante il bacio che lui e Leyla si sono scambiati fosse piuttosto appassionato, il mattino seguente, Ates non si ricordava niente: la memoria gli è tornata soltanto qualche ora dopo. Inoltre, Ates non ha tempo per provare a recuperare la memoria, visto che deve precipitarsi in commissariato: Ilgaz e Baris sono stati arrestati! In un secondo momento, la famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco, ed il regolamento del defunto Vahit prevede che tutti i fratelli partecipino. Per rendere l'esperienza più divertente, Leyla propone di giocare in squadre: lei gareggerà con Umut, mentre il rosso con Aydos ed Ilgaz. Quando Ates e la truffatrice si ritrovano faccia a faccia, pronti a sottrare all'altro l'ultima bandierina per poter vincere, a lui torna in mente il bacio che si sono dati la sera prima... Che cosa farà a questo punto Ates?

Hasan s'imbatte in Leyla... Questo è ciò che succederà nella Puntate del 13 e del 14 agosto 2025 di If you Love

Leyla rischia di essere smacherata, nelle Anticipazioni degli Episodi di If you Love

non sa che Ates è tornato in mente il loro bacio, e così, disillusa,. Che cosa succederà ora? Intanto, alla casa di moda,fa una scoperta sconcertante: il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto. Sentendosi con le spalle al muro, la giovane ed il suopensano che l'unica soluzione siaimmediatamente, dove potranno trovare un nuovo fornitore. Parallelamente, Hasan trova Leyla alla tenuta degli Arcali, così lei s'inventa una scusa su due piedi per fornirgli una spiegazione...

Leyla spiega ad Hasan che suo padre ha contratto un grosso debito con la famiglia Arcali, quindi ora lei per ripagarlo non può far altro che lavorare per loro. Si tratta di una bugia bella e buona, ma il ragazzo ci crede. Al contempo, Ilter sta chiedendo a Yakup di comprare un violino a Galata per Ilgaz, ma non si capiscono e ne nasce una discussione. Parallelamente, la banda di Yakup e la famiglia di Hasan s'incontrano alla magnifica festa che si sta celebrando nella tenuta Arcali. Hasan sta cercando Leyla per consegnarle la somma necessaria per ripagare il presunto debito ed essere finalmente libera...

