Beautiful: a Ferragosto 2025 continuano le repliche ma sono in arrivo colpi di scena senza precedenti. Ecco quali

Continuano le repliche di Beautiful anche nella settimana di Ferragosto 2025. La Soap si prepara a regalarci delle puntate ricche di colpi di scena e dalla fine del mese ogni cosa cambierà... per tutti!

Vi sarete sicuramente già accorti dei cambiamenti di Beautiful durante questa settimana. Le puntate in onda nel daytime non sono inedite ma su Canale5 sono tornati, in replica, alcuni degli episodi trasmessi il mese scorso. Mediaset ha deciso di mandare in pausa la Soap e di non trasmettere le sue grandi novità in arrivo, nei giorni più impegnativi e impegnati dell’estate; tutto questo in previsione delle ferie estive di molti telespettatori. Dovremo quindi aspettare le prossime settimane per scoprire come evolveranno le ultime questioni lasciate in sospeso nella famiglia Forrester ma anche per vedere i colpi di scena che ci aspettano prossimamente e che, vi assicuriamo, ci lasceranno senza parole. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Beautiful: ecco quando torneranno le puntate inedite della Soap

Beautiful è in pausa estiva dal 3 agosto 2025 e durante tutta questa settimana, così come la prossima, la Soap andrà in onda nella sua consueta fascia oraria ma con repliche delle puntate precedenti, già andate quindi in onda su Canale5. La decisione di Mediaset ha una precisa spiegazione: gli spettatori non possono e non devono perdersi le prossime avvincenti trame, in arrivo dopo Ferragosto 2025. Non abbiamo ancora una data certa e precisa per l’arrivo degli episodi inediti ma possiamo presupporre che si ricomincerà il 17 o il 18 agosto 2025, domenica o lunedì, oppure direttamente lunedì 25 agosto 2025; di questo vi daremo conferma prossimamente. E si ricomincerà con il botto, visto che Hope prenderà una decisione che spiazzerà sua madre, Eric tornerà a casa e Poppy e Bill si ritroveranno più intimi che mai, ma non succederà solo questo.

Beautiful: ecco cosa succederà dopo Ferragosto 2025

Nelle prossime puntate inedite di Beautiful, Hope gelerà sua madre rivelandole di aver deciso di non farsi condizionare dai giudizi degli altri su Thomas e di credere fermamente al suo cambiamento. La Logan lo farà presente anche al Forrester, a cui però chiederà di aver pazienza affinché lei possa riprendersi del tutto dalla sua terribile confessione su Emma Barber. Finn non manterrà la promessa fatta a Steffy o meglio la manterrà in parte, visto che continuerà a mettere in guardia la sua amica da suo cognato senza però affrontare, di nuovo, il diretto interessato. Eric tornerà a casa e riprenderà a lavorare alla Forrester; dopo aver chiarito ogni cosa con Ridge finalmente padre e figlio decideranno di lavorare insieme a una nuova collezione ma soprattutto prometteranno di occuparsi dell’azienda con quella sintonia che tra loro manca da tempo.

Bill e Poppy sempre più intimi e scatta il dubbio in Luna nelle prossime puntate di Beautiful

Dopo che Wyatt dirà addio a Los Angeles per cominciare una nuova vita altrove, RJ si trasferirà nella casa dello Spencer, pronto a vivere la sua intimità con Luna. La Nozawa sarà felice di poter passare del tempo insieme a lui e i due, ve lo anticipiamo, passeranno molto tempo insieme sia nella nuova dimora del Forrester sia tra le mura della maison. Luna non sarà però impegnata solo nella sua storia d’amore con RJ – e nella sua strana e pericolosa attrazione per Zende, il bad boy della famiglia, che continuerà a ronzarle intorno – ma si occuperà anche di un’altra questione, che per anni è stata un tabù tra lei e sua madre. La stagista tornerà a chiedere alla sua mamma chi sia suo padre e Poppy eluderà le domande della figlia, che si faranno sempre più insistenti e che prenderanno di mira Bill. Ci spieghiamo meglio: Luna vorrà sapere di più sull’incontro di anni prima tra sua madre e lo Spencer e, facendo due conti, capirà che il periodo in cui i due si sono conosciuti, potrebbe coincidere con il suo concepimento. Insomma vedendo l’intesa tra il magnate e Penelope – ma anche osservando lo strano comportamento di quest’ultima – Luna comincerà a pensare che Dollar Bill sia suo padre.

Beautiful Anticipazioni: Luna nei guai sino al collo

Attenzione perché Luna sarà al centro delle prossime trame di Beautiful. Sì perché a parte la sua ricerca del suo vero padre e la convinzione che Bill possa essere colui che cerca da una vita, la Nozawa finirà nei guai per colpa di una serata alcolica e di una manciata di pilloline magiche. Luna finirà a letto con Zende dopo una festa a Villa Forrester per festeggiare la guarigione di Eric. Per la giovane si tratterà di un errore; si ubriacherà senza volerlo o meglio scoprirà che le caramelline che sua madre porta sempre con sé in borsa, sono in realtà delle droghe. Insomma la stagista farà un mix tra alcol e sostanze stupefacenti che la porteranno a confondere la casa di RJ con quella di Zende e il nipote di Ridge per il figlio di Ridge. Una situazione molto complicata, che lei deciderà di tenere per sé – almeno per un po’ di tempo – sino a quando non si sentirà di raccontare ogni cosa al suo amato RJ.

Attenzione, ricordatevi questo evento perché si tornerà a parlarne anche più avanti con un colpo di scena clamorosissimo, che seguirà il momento in cui Bill scoprirà di essere il padre di Luna… ma anche qui, avremmo degli appunti da fare ma lo faremo a tempo debito. Troppi spoiler, in agosto, nuociono gravemente all'estate e alle ferie. Ci rifaremo!

