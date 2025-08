La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'11 al 15 agosto 2025: Sirin rivede Sarp!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dall'11 al 15 agosto 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dall'11 al 15 agosto 2025

Lunedì 11 agosto 2025

Quando Yeliz è stata arrestata, suo marito Teoman è andato su tutte le furie. L'uomo si è presentato in centrale e le ha detto a chiare lettere di volere il divorzio. Ora, la poverina è sotto shock, e non ha più un posto dove andare. Allora, Bahar prova a far ragionare Teoman, spiegandogli che Yeliz si è cacciata nei guai per difendere lei, ma lui non sente ragioni. Non sapendo in che altro modo poterla aiutare, Bahar apre le porte di casa sua alla migliore amica e, insieme a Ceyda, tenta di consolarla. Intanto, Enver si trova ancora a casa di Arif, e qui beve troppo e si ubriaca. In seguito, Bahar, Yeliz, Ceyda ed Enver si riuniscono per progettare insieme il loro futuro, sperando in qualcosa di meglio: attualmente sono squattrinati e disoccupati.

Martedì 12 agosto 2025

Una serata tra amici rischia di finire in tragedia. A casa di Hikmet ed Umran, Seyfullah, sicuro che suo genero tradisca sua figlia, spara ad Hikmet. Peyami, tuttavia, si mette in mezzo, facendo da scudo umano all'uomo e prendendosi una pallottola al suo posto. Una volta in ambulanza, lo scagnozzo rivela ad Hikmet di averlo venduto al suocero, poi gli chiede di perdonarlo. In un secondo momento, Sarp incrocia Sirin per caso e la porta al cimitero. Qui lui le confessa di odiarla perché è colpa sua se ha perduto tutto ciò che aveva di più caro. Lei, spaventata, scappa e si ritrova davanti alle lapidi di Bahar, Nisan e Doruk. Nel panico, Sirin va dalla sorellastra, che però non vuole starla a sentire. Neanche Hatice darà credito alle parole della secondogenita.

Mercoledì 13 agosto 2025

Jale mette la parola "fine" alla relazione con Musa. Quest'ultimo si trasferisce vicino a Bahar. Nel corso di una cena, Musa conosce Yeliz, e tra i due nasce subito una bella intesa. Intanto, il piccolo Doruk racconta a Nisan che cosa ha sentito a scuola, turbandola molto. La mamma prende la parola per rassicurarli, e spiega loro che si tratta di voci non vere. Sirin, invece, riceve un messaggio misterioso che la mette in allarme, mentre Ceyda si affretta a raggiungere l'ospedale in cui Hikmet è stato ricoverato dopo la sparatoria; la bionda chiede a Seyfullah di cancellare il suo debito, ma l'uomo si rifiuta. Poi, per giustificare la sua presenza lì, Ceyda finge di avere una storia d'amore con Peyami.

Giovedì 14 agosto 2025

Jale teme per la salute mentale di Sirin, e per il fatto che al momento solo lei risulti una donatrice di midollo compatibile con Bahar: accetterà di sottoporsi ad un trapianto per salvare la sorellastra? Intanto, Sezai prova ad offrirle il suo sostegno, ma la dottoressa è troppo concentrata sulla delicata situazione di Bahar e sul suo divorzio con Musa per potersi lasciar andare. Sarp, invece, tenta di parlare con Julide, che conosce i segreti che gli tengono nascosti Piril e Suat, però non ha intenzione di aprire bocca. Successivamente, Bahar ha dei gravissimi problemi economici, e come se non bastasse lo scaldabagno si rompe. Enver cerca di tranquillizzarla, assicurandole che le potrà dare una mano. Peccato che il suo cliente, Abbas, ritirerà le camice senza pagare il sarto. Nel frattempo, Julide tenta di estorcere altro denaro a Suat per continuare a restare in silenzio.

Venerdì 15 agosto 2025

Seyfullah annuncia che presto Ceyda sposerà Peyami. In seguito, Jale fa sapere ad Enver e ad Hatice che ha trovato il donatore per Bahar, e si tratta proprio di Sirin. I due litigano animatamente, tanto che si dicono pronti a divorziare. La dottoressa interviene per sedare gli animi, ma una riconciliazione sembra fuori discussione. Intanto, Teoman toglie a Yeliz anche l'automobile. Così la donna, insieme a Bahar e Ceyda, pensa di dover reagire. Le tre si alleano, pronte ad affrontare le difficoltà insieme e a dare una svolta alle loro vite. Sirin, invece, parla dei suoi sospetti su Sarp a Levent. In un secondo momento, la perfida riccia si accorge che un uomo inviato da Suat la sta pedinando.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.