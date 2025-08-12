Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 agosto 2025, replica: Eric è tornato ma per Ridge l'incubo non è finito

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in replica nel daytime di Canale5 e nella puntata del 13 agosto 2025 rivedremo Ridge molto teso. Eric riuscirà mai a perdonarlo? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Eric è sveglio ma Finn e Bridget devono ancora accertarsi che il patriarca sia in grado di riprendersi totalmente. Ridge e Brooke torneranno alla Forrester e sarà là che – nella replica di Beautiful in onda il 13 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5 – lo stilista rivelerà alla compagna di essere in ansia per come suo padre lo tratterà dopo che lui non ha rispettato le sue volontà. Ridge avrà paura che Eric sia in collera con lui. La Logan lo rassicurerà dicendogli che lui ha fatto tutto il possibile per lei. Intanto Steffy non riuscirà a trattenere la sua felicità e ringrazierà Finn per aver salvato il suo adorato nonnino. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa vedremo nell’episodio.

Beautiful: Eric è sveglio ma riprenderà la sua normale vita?

Beautiful è in pausa estiva e le sue repliche continueranno sino a dopo Ferragosto. Nelle puntate in onda in questa settimana, rivedremo gli episodi trasmessi nel mese di luglio, ovvero quelli in cui la famiglia Forrester ha affrontato la malattia di Eric e il suo miracoloso risveglio. Ma la vita del patriarca, una volta riaperti gli occhi, riprenderà come prima oppure tutto sarà cambiato e lui sarà destinato a un’esistenza piena di problemi? Saranno le domande che Ridge si farà una volta tornato alla maison, spaventato di aver rovinato per sempre il futuro del suo papà.

Beautiful: Ridge trema, Eric lo perdonerà?

Eric si è svegliato e ha augurato a tutti un buon Natale. Il Forrester dovrà essere sottoposto a degli altri controlli per capire le sue reali condizioni. Finn e Bridget si occuperanno di loro mentre la famiglia Forrester cercherà di rimettere insieme i pezzi, Ridge per primo. Lo stilista rivelerà a Brooke di essere molto felice per suo padre ma anche di essere molto teso. Sì perché ha il timore che il suo papà non sia più lo stesso di un tempo e che incolpi lui per questo. Il designer sarà davvero terrorizzato e presto arriverà il momento di fare i conti, faccia a faccia, con Eric.

Steffy ringrazia Finn, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Eric ha riaperto gli occhi e il merito è di Finn. Il dottore ha trovato una cura sperimentale per aiutare il nonno di sua moglie e se non fosse stato per la sua intraprendenza, le cose non sarebbero mai andate bene come è successo. Steffy ringrazierà suo marito e sarà felice anzi grata per quello che lui ha fatto. La Forrester gli dirà di essere fiera di lui e di amarlo tantissimo. Il dottore le prometterà di fare ogni cosa in suo potere per aiutare la sua famiglia costi quel che costi.

