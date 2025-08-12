Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 12 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 12 agosto 2025 - e Natale a Los Angeles ma sono feste ricche di tensione per tutti. Ridge ha scelto RJ per concludere la collezione di suo padre e Zende ci è rimasto male. Eric è appeso a un filo e Bridget e Finn addirittura pensano di staccare le macchine, ma rivedremo il momento in cui tutta la famiglia Forrester gioirà nel vedere che il patriarca riaprirà gli occhi. Un miracolo natalizio che finalmente chiuderà uno dei capitoli più brutti della storia degli stilisti più famosi della TV. Ma cosa succederà e come si arriverà a tutto questo? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 12 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 12 agosto 2025 - Zeynep si trova in una situazione piuttosto scomoda, tanto che si vengono a creare degli equivoci con Halit e Yildiz. Allora, sperando così di riuscire a ricucire il rapporto con la mora, Alihan organizza una cena con la bionda e suo marito con il fine di chiarire che, sebbene loro due si siano addormentati insieme, non sono più una coppia da tempo. Intanto, Yildiz è esasperata dal ritorno di Zehra in casa, mentre Zeynep sta cercando di rimettere insieme i pezzi della sua carriera. In un secondo momento, nel corso di un evento mondano, Yildiz e Defne avviano una diretta social per criticare la manager del locale. Quando Halit viene informato del fatto che la moglie abbia dato scandalo online, va su tutte le furie. Nel mentre, Cem è sempre più attratto da Zeynep, il che fa ingelosire molto Alihan... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dall'11 al 14 agosto 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 12 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 12 agosto 2025 - Ates scopre che dovrà rifare il lavoro da zero entro quattro giorni, visto che i nuovi abiti realizzati non soddisfano le aspettative. Nel mentre, la famiglia Arcali è in fibrillazione perché in serata avrà luogo un grande evento per la presentazione dell'ultima creazione della casa di moda. Si tratta di un abito mozzafiato, che Ates vorrebbe che fosse Leyla ad indossare, e Bige ne è molto gelosa. Al termine della serata, i due protagonisti si baceranno, peccato che Ates, però, l'indomani non si ricorderà niente... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dall'11 al 14 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 12 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 12 agosto 2025 - Seyfullah, sicuro che suo genero tradisca sua figlia, spara ad Hikmet. Peyami, tuttavia, si mette in mezzo, facendo da scudo umano all'uomo. In ambulanza, lo scagnozzo rivela ad Hikmet di averlo venduto al suocero e gli chiede perdono. Successivamente, Sarp incontra Sirin per caso e la porta al cimitero. Qui lui le confessa di odiarla, e lei, spaventata, fugge via. Sirin va da Bahar e poi da Hatice per raccontare loro che cosa è appena successo, ma nessuna delle due la starà a sentire... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'11 al 15 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 12 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 agosto 2025 - Pia e Don Romulo stanno per tornare alla tenuta. Cruz li riassumerà e restituirà loro il proprio ruolo. Petra cercherà di opporsi ma invano. Intanto Julia e Curro, sebbene per nulla convinti, ufficializzeranno le loro nozze e Martina cercherà di intervenire per fermare le nozze mentre la signora Ros, ormai affezionata a Jana, la metterà in guardia dai piani della marchesa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 agosto 2025.