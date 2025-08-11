If you Love Anticipazioni 11 e 12 agosto 2025: Leyla ed Ates si baciano, ma lui non se lo ricorda!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni delle Puntate di If you Love in onda l'11 ed il 12 agosto 2025 su Canale 5. Tra Leyla ed Ates scatta il bacio, però lui il mattino seguente non se lo ricorda più!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love sono scoppiettanti. Negli episodi in onda l'11 ed il 12 agosto 2025 verso le 15:15, Ates fa montare una tenda da glamping in modo tale da non dover buttare via tutti gli oggetti a cui i fratellastri sono molto affezionati. Intanto, Fusun confessa ad Ilgaz che per potersi liberare del rosso dovranno prima sbarazzarsi di Leyla: devono fare in modo che quest'ultima venga licenziata. Ates, invece, continua ad apportare dei cambiamenti nell'azienda di famiglia ed assume Bige per farle prendere il posto della zia. Dopodiché, viene a sapere che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che Berit era stata nascosta dai fratelli in accordo con la donna; così decide di riassumere Leyla. In seguito, Ates scopre che dovrà rifare il lavoro da zero entro quattro giorni, visto che i nuovi abiti realizzati non soddisfano le aspettative. Nel mentre, la famiglia Arcali è in fibrillazione perché in serata avrà luogo un grande evento per la presentazione dell'ultima creazione della casa di moda. Si tratta di un abito mozzafiato, che Ates vorrebbe che fosse Leyla ad indossare, e Bige ne è molto gelosa. Al termine della serata, i due protagonisti si baceranno, peccato che Ates, però, l'indomani non si ricorderà niente!

If you Love: Ates riassume Leyla che era stata incastrata!

Ates, stabilitosi alla villa di famiglia, ha deciso di sbarazzarsi una volta per tutto di qualsiasi oggetto gli ricordasse il passato, rendendo i fratellastri molto tristi. Dopo averne parlato con Leyla, la quale l'ha spinto a riflettere, il giovane fa un piccolo passo indietro, chiedendo che venga montata una tenda da glamping in giardino; in questo modo, non dovrà buttare via definitivamente tutte quelle cose a cui i bambini sono molto affezionati. Nel mentre, la zia Fusun confessa ad Ilgaz di aver capito che per poter mettere fuori gioco Ates - che sta dando loro più di una seccatura - dovrebbero prima liberarsi di Leyla, facendo in modo che venga licenziata. Così, i due mettono in atto un diabolico piano per centrare il loro obiettivo. Pertanto, mentre il rosso sta apportando altri cambiamenti alla casa di moda, ad esempio assumendo Bige al posto di Fusun, viene a sapere che la "tata" è stata incastrata. Infatti, Fusun aveva corrotto tutto il personale e, con la sua complicità, Berit era stata nascosta dai fratelli; allora, Ates capisce che è il caso di riassumere Leyla, ingiustamente accusata...

Bige gelosa di Leyla... Questo è ciò che succederà nella Puntate dell'11 e 12 agosto 2025 di If you Love

Ates è in procinto di chiudere un importante accordo, ma, purtroppo, le cose non andranno proprio come sperato. Il giovane viene a sapere che i nuovi abiti realizzati non soddisfano aspettative e richieste dei clienti; quindi, non ha altra scelta: è costretto a rifare tutto il lavoro dal principio e, come se non bastasse, lo dovrà ultimare entro quattro giorni. Ne sarà in grado? In seguito, la famiglia Arcali è a dir poco emozionata perché in serata avrà luogo un evento durante il quale verrà presentato l'ultima creazione della casa di moda, un magnifico abito verde. Ates vorrebbe che fosse Leyla ad indossarlo, e glielo propone, mettendola un po' in difficoltà e scatenando una forte gelosia in Bige...

Leyla ed Ates si baciano, nelle Anticipazioni degli Episodi di If you Love

Nel corso dell'emozionante serata, tra Ates e Leyla scatta un appassionato bacio. Il mattino dopo, lei è molto emozionata, mentre lui non ha alcun ricordo di ciò che è accaduto la notte precedente. Inoltre, Ates non ha tempo per provare a recuperare la memoria, visto che deve precipitarsi in commissariato: Ilgaz e Baris sono stati arrestati. In un secondo momento, la famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco, ed il regolamento del defunto Vahit prevede che tutti i fratelli partecipino. Per rendere l'esperienza più divertente, Leyla propone di giocare in squadre: lei gareggerà con Umut, mentre il rosso con Aydos ed Ilgaz. Quando Ates e la truffatrice si ritrovano faccia a faccia, pronti a sottrare all'altro l'ultima bandierina per poter vincere, a lui torna in mente il bacio che si sono dati la sera prima... Che cosa farà a questo punto Ates?

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.