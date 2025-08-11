La forza di una donna Anticipazioni 12 agosto 2025: Sirin e Sarp faccia a faccia! Ecco le loro reazioni...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 12 agosto 2025 su Canale 5. Sarp s'imbatte casualmente in Sirin e... scoppia il caos!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 12 agosto 2025 alle 17.00 circa, Seyfullah, sicuro che suo genero tradisca sua figlia, spara ad Hikmet. Peyami, tuttavia, si mette in mezzo, facendo da scudo umano all'uomo. In ambulanza, lo scagnozzo rivela ad Hikmet di averlo venduto al suocero e gli chiede perdono. Successivamente, Sarp incontra Sirin per caso e la porta al cimitero. Qui lui le confessa di odiarla, e lei, spaventata, fugge via. Sirin va da Bahar e poi da Hatice per raccontare loro che cosa è appena successo, ma nessuna delle due la starà a sentire...

La forza di una donna: Seyfullah spara ad Hikmet!

Hikmet sa bene di rischiare grosso: lui continua a ronzare attorno a Ceyda, mentre il potente e pericoloso suocero, Seyfullah, gli sta con il fiato sul collo per preservare la figlia da un'eventuale sofferenza. Per questo motivo, ora, una serata tra amici a casa di Hikmet ed Umran sta per finire in tragedia. L'uomo, fuori di sé dalla rabbia, estrae la sua pistola ed esplode un colpo con il solo obiettivo di far fuori il genero fedifrago. Hikmet morirà? No, perché qualcuno gli farà da scudo umano!

Peyami salva Hikmet, ma... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Seyfullah spara ad Hikmet, però la pallottola non lo raggiunge, perché Peyami si mette in mezzo, facendogli da scudo umano. Lo scagnozzo si è preso un proiettile al suo posto, forse più per provare a ripulirsi la coscienza che per fedeltà; infatti, in ambulanza, Peyami confessa al capo di essere colpevole, perché è stato lui a venderlo al suo spietato suocero. Allora, Peyami chiede ad Hikmet di perdonarlo, nel caso in cui riuscisse a sopravvivere... Che cosa deciderà di fare l'amante di Ceyda? Si dimostrerà magnanimo con chi gli ha salvato la vita, ma al tempo stesso lo ha pugnalato alle spalle?

Sirin rivede Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 12 agosto 2025 de La forza di una donna

Sarp ha sognato Bahar, ed adesso è tornato nel quartiere in cui lei viveva. Qui, però, s'imbatte in Sirin, che, ovviamente, resta a bocca aperta nel ritrovarselo davanti in carne ed ossa. Lui la costringe a seguirla, e la porta al cimitero, dove l'accusa di essere stata la sua rovina: per colpa sua ha perduto tutto ciò che aveva di più caro, ossia la sua famiglia. Lei, non sapendo cos'altro fare, fugge e vede le lapidi di Bahar, Nisan e Doruk. Sotto shock, Sirin si affretta a raggiungere la sorellastra per informarla di ciò che è appena successo, ma Bahar non vuole starla a sentire. Allora, la perfida riccia prova con Hatice, la quale, conscia dei suoi gravi problemi psicologici, non dà credito alle sue parole...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'11 al 15 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.