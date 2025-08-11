La Promessa Anticipazioni 12 agosto 2025: Cruz riassume Pia e Don Romulo, Petra trema!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 12 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Cruz dovrà cedere e richiamerà alla tenuta Pia e Don Romulo. Petra cercherà di opporsi ma...

Pia e Don Romulo stanno per tornare alla tenuta. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Cruz li riassumerà e restituirà loro il proprio ruolo. Petra cercherà di opporsi ma invano. Intanto Julia e Curro, sebbene per nulla convinti, ufficializzeranno le loro nozze e Martina cercherà di intervenire per fermare le nozze mentre la signora Ros, ormai affezionata a Jana, la metterà in guardia dai piani della marchesa. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 12 agosto 2025: Cruz deve cedere, Pia e Romulo devono tornare

Cruz ha scoperto che Pia e Don Romulo sono stati assunti dai Duchi de Los Infantes e che i genitori di Jimena sono molto felici di aver sottratto due importanti camerieri ai loro ex consuoceri e questo per fare loro un terribile sgarbo e vendicarsi per la morte della loro Jimena. Ma i marchesi non possono permettersi che i duchi l’abbiano vinta in questo modo. Cruz deciderà di intervenire e riassumerà Pia e Romulo a La Promessa, per la grande felicità di tutti i loro colleghi, che li accoglieranno a braccia aperte. Tutti tranne ovviamente Petra.

Petra tenta di sabotare Pia e Don Romulo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Petra non sarà per nulla contenta del ritorno di Don Romulo ma soprattutto non sopporterà di rivedere Pia. La governante avrà più che altro paura che la cameriera le metta i bastoni tra le ruote per riavere il suo vecchio ruolo e, per questo, cercherà di screditare i due agli occhi della marchesa. Cruz però non la starà a sentire; i problemi interni alla sua tenuta si gestiranno anche se con difficoltà ma di certo non potrà permettere che i duchi continuino a prendersi gioco di loro, ne va del suo onore e di quello della sua famiglia. Petra dovrà rassegnarsi a tornare a lavorare con la sua nemica di sempre.

La Promessa Anticipazioni: La signorina Ros mette in guardia Jana

Julia ha ferito Martina rivelandole che Curro non la amerà mai e che la colpa, in parte, è sua. Nonostante questo, la giovane vuole continuare con il progetto di sposare il baronetto e i due ragazzi ufficializzeranno le loro nozze. Martina sarà molto preoccupata per entrambi e cercherà di intervenire per aiutarli. Jana invece continuerà a seguire le lezioni di buone maniere della signora Ros. La donna si sta affezionando moltissimo a lei e per questo motivo deciderà di avvertirla e di metterla in guardia dalla marchesa, purtroppo per lei pronta a tutto per distruggerla e per liberarsi di lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.