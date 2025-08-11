Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 agosto 2025, replica: Eric si sveglia, è un miracolo di Natale!

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda su Canale5 il 12 agosto 2025 rivedremo Eric riaprire gli occhi e rallegrare i Forrester con questa bella notizia. Ma sarà davvero salvo? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

È Natale a Los Angeles ma sono feste ricche di tensione per tutti. Ridge ha scelto RJ per concludere la collezione di suo padre e Zende ci è rimasto male. Eric è appeso a un filo e Bridget e Finn addirittura pensano di staccare le macchine ma nella puntata di Beautiful, in onda – in replica – il 12 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivedremo il momento in cui tutta la famiglia Forrester gioirà nel vedere che il patriarca riaprirà gli occhi. Un miracolo natalizio che finalmente chiuderà uno dei capitoli più brutti della storia degli stilisti più famosi della TV. Ma cosa succederà e come si arriverà a tutto questo? Rivediamolo insieme.

Grande paura per Eric nelle puntate di Beautiful

Eric è appeso a un filo. L’operazione è andata bene ma purtroppo il patriarca ha avuto un infarto e le sue condizioni si sono complicate. Finn e Bridget hanno paura che il loro intervento non sia bastato e che purtroppo non ci sia più nulla da fare. I due dottori pensano addirittura che sia arrivato il momento di lasciare andare il Forrester e di non sottoporlo più a cure che potrebbe essere per lui troppo dolorose. Ma è Natale e i miracoli possono avvenire. Ed è infatti quello che accadrà in ospedale, sotto gli occhi attenti di Ridge, Brooke, Finn, Steffy, Donna e Bridget.

Beautiful Anticipazioni: Zende e RJ in lite ma è tregua sino a Natale

Ridge ha gelato Zende rivelandogli di voler continuare la sua collezione con RJ e di non volere il suo aiuto. Il ragazzo è sconvolto dalla decisione dello zio e avrebbe preferito che lui gli desse quella possibilità che sino a ora, per il segreto del nonno, gli è stata impedita. Zende è certo di essere più esperto (e più bravo) di suo cugino, per questo crede di meritare il compito di aiutarlo lui a realizzare il sogno di suo nonno. Ma no, non succederà! Il ragazzo lascerà stare, almeno per il momento, e cercherà di godersi il Natale con chi, nella sua famiglia, ancora gli dimostra affetto.

Beautiful: Miracolo di Natale in casa Forrester!

Zende lascerà perdere la rivalità con RJ ma solo per poco, il tempo giusto per gioire della ripresa di suo nonno. Ma attenzione perché il ragazzo tornerà all’attacco molto presto e lo farà con Luna. Intanto, dopo che Eric riaprirà gli occhi, nella mente di Ridge comincerà a ronzare un pensiero: suo padre sarà arrabbiato con lui perché non ha rispettato le sue volontà? Il patriarca se la prenderà con lui? Ma soprattutto il designer tornerà a una vita normale o, sebbene abbia ripreso conoscenza, sarà destinato a un futuro fermo in un letto? Ridge avrà tanta paura che succeda proprio questo.

