Forbidden Fruit Anticipazioni 12 agosto 2025: Yildiz dà scandalo e fa infuriare Halit!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 12 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Halit fa una scoperta su Yildiz che lo manda su tutte le furie...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 12 agosto 2025 alle 14:15, Zeynep si trova in una situazione piuttosto scomoda, tanto che si vengono a creare degli equivoci con Halit e Yildiz. Allora, sperando così di riuscire a ricucire il rapporto con la mora, Alihan organizza una cena con la bionda e suo marito con il fine di chiarire che, sebbene loro due si siano addormentati insieme, non sono più una coppia da tempo. Intanto, Yildiz è esasperata dal ritorno di Zehra in casa, mentre Zeynep sta cercando di rimettere insieme i pezzi della sua carriera. In un secondo momento, nel corso di un evento mondano, Yildiz e Defne avviano una diretta social per criticare la manager del locale. Quando Halit viene informato del fatto che la moglie abbia dato scandalo online, va su tutte le furie. Nel mentre, Cem è sempre più attratto da Zeynep, il che fa ingelosire molto Alihan...

Forbidden Fruit: Zeynep in difficoltà...

Zeynep, sotto pressione, si è lasciata convincere ed è uscita con Emir ed Alihan. Purtroppo, le cose hanno preso ben presto una brutta piega: lei ha alzato un po' troppo il gomito, e se l'è presa con gli amici e soprattutto con il suo ex. Al termine di questa movimentata serata, Zeynep si ritrova in una situazione piuttosto scomoda. Yildiz ed Halit sorprendono la mora ad Alihan a dormire insieme. Quest'ultimo, conscio di quanto Zeynep si senta a disagio, decide di prova a riconquistarla organizzando una cena con moglie e marito per provare a spiegare loro che si è trattato soltanto di un equivoco: nonostante le apparenze, non c'è più nulla tra di loro...

Yildiz insofferente... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zehra è tornata a casa di Halit dopo aver scoperto che Sinan non è il maritino devoto che lei credeva fosse. Infatti, la giovane ha sposato il chirurgo estetico convinta di potersi fidare, ma poi è venuta a sapere che Sinan stava progettando una fuga con un'altra donna. Il padre, più che consolarla, l'ha aspramente rimproverata, ricordandole che dovrebbe essere più prudente nelle sue scelte amorose e lavorative per evitare problemi del genere. Intanto, Yildiz appare sempre più insofferente per il ritorno di Zehra alla villa...

Halit furioso con Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 12 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep si sente in grande difficoltà. La ragazza ancora non ha capito come poter fare, ma sa di dover trovare al più presto una soluzione per sistemare la sua situazione lavorativa, al momento in bilico. Nel mentre, Cem continua a ronzarle intorno, suscitando una forte gelosia in Alihan. Parallelamente, nel corso di un evento mondano, Yildiz avvia una diretta insieme a Defne, e le due si divertono ad attaccare la manager del locale senza alcuna pietà. Quando Halit viene a sapere che la moglie ha dato scandalo online, neanche a dirlo, perde completamente le staffe!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dall'11 al 14 agosto 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.