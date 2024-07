Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 luglio 2024 - Thomas cercherà di convincere Hope a lasciarlo tornare in azienda. Vedremo il Forrester promettere alla sua ex compagna di non cadere più in errore e di non tradire più la sua fiducia. La Logan si troverà in grande imbarazzo e non saprà cosa fare. Da una parte vorrebbe continuare a punire il padre di Douglas e a tenerlo lontano dalla sua vita, dall’altra dovrà dare ragione a Steffy e ammettere a se stessa che la Hope for The Future senza il suo vero lead designer non potrà salvarsi. Il momento delle decisioni si avvicina inesorabile ma attenzione a Liam, che potrebbe diventare un altro motivo di ansia per la figlia di Brooke. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 12 luglio 2024 - Zehir sta indagando per conto di Kemal, il quale vuole scoprire l'identità del presunto testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza il giorno dell'incidente in cui Nihan ed Emir hanno seriamente rischiato di perdere la vita. Ora, il malvivente fa sapere al Soydere di aver trovato il nome che stava cercando: Nail Bozcam. L'ingegnere, sempre in compagnia di Zehir, si reca dall'uomo che, con loro grande sorpresa, è sulla sedia a rotelle. Inoltre, Nail assicurerà a Kemal che, il giorno del sinistro stradale, non si è mai mosso di casa...Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 12 luglio 2024 - Aslan non è il solo ad avere dei problemi in famiglia. Devin deve risolvere un conflitto che ha con il padre, e crede che il pranzo per il suo compleanno a cui è stata invitata potrebbe essere la giusta occasione per centrare questo obiettivo. Tuttavia, si verranno a creare dei momenti di grande imbarazzo che, inaspettatamente, verranno - almeno in parte - alleggeriti dall'improvviso arrivo del suo amato. Aslan si presenterà ai parenti della psicologa come il suo attuale compagno, benché la loro love story abbia appena subito una battuta d'arresto...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 luglio 2024 - Jana rivelerà a Curro di aver trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona. Il giovane conte riuscirà a convincere la sorella a non attaccare la marchesa e a essere cauta. La cameriera accetterà il suo consiglio e tornerà a chiedere aiuto a Manuel. Il marchese stavolta le darà retta e si preparerà a parlare con sua madre, affinché possa scoprire la verità sull’ex domestica. Abel cercherà di riavvicinarsi a Jana e consiglierà a Jimena di non rivelare subito a Manuel di aver perso il bambino. Se lo facesse, rischierebbe di far insospettire tutti. Martina si lamenterà con Simona e le dirà di essere molto preoccupata sia per il suo matrimonio annullato sia perché Lope è stato cacciato dalle cucine. La ragazza confesserà anche di essere molto triste per la morte del padre. La cuoca sgriderà don Carlos perché non ha ancora affrontato Candela. Quest’ultima continuerà a pensare di aver offeso il maestro e rifletterà ancora una volta sui pro e i contro di convolare a nuove nozze. Pia sarà molto turbata dalla clausola imposta da Cruz ma dopo averne parlato con Jana e Romulo sembrerà aver deciso di firmare l’accordo. Don Lorenzo otterrà dai marchesi il permesso di organizzare una partita di poker nei saloni della tenuta. Qui la trama completa de La Promessa.

