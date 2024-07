The Family Anticipazioni 12 luglio 2024: Aslan fa la proposta a Devin. Ecco la risposta che riceve...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family, la nuova soap opera turca, in onda il 12 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Aslan chiede a Devin di sposarlo!

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 luglio 2024, alle 14:45, Aslan e Devin sono ai ferri corti. Lui le fa la proposta di matrimonio e lei rifiuta. Questo causa la fine della loro relazione amorosa. Intanto, Atilla non si arrende con il progetto del documentario e va a parlarne direttamente con Ibrahim. Devin, invece, sta provando a riconciliarsi con il padre, ma quando viene invitata al pranzo per il suo compleanno, ci sono momenti di grande imbarazzo che vengono solo alleggeriti in parte dall’inatteso arrivo di Aslan. Quest'ultimo si presenta come l’attuale compagno della ragazza...

The Family Anticipazioni: Aslan e Devin si lasciano!

Devin ha tentato di ridefinire i confini del loro rapporto, ma rapita com'è dal suo incredibile fascino, non è più stata in grado di far valere le sue ragioni con Aslan. Ora, quest'ultimo si sta persino spingendo oltre, facendole una romantica proposta di matrimonio. La giovane è spiazzata, ma, soprattutto, non sembra avere la minima intenzione di accettare, ed infatti declina. Questo suo rifiuto causa l'inevitabile fine della loro relazione amorosa...

The Family Anticipazioni: Atilla non si dà per vinto!

Aslan, per ripulire l'immagine della sua famiglia, stava pensando di dare avvio ad una collaborazione professionale con Atilla, ora che lui ha preso il controllo delle attività dello zio. Atilla, d'altro canto, ha fatto un'inattesa proposta al biondo, ma la sua mossa si è rivelata decisamente sbagliata. Ad ogni modo, il ragazzo non vuole arrendersi con il suo progetto del documentario, e stavolta va a parlarne direttamente con Ibrahim...

Aslan sorprende Devin, nelle Anticipazioni di The Family del 12 luglio 2024

Aslan non è il solo ad avere dei problemi in famiglia. Devin deve risolvere un conflitto che ha con il padre, e crede che il pranzo per il suo compleanno a cui è stata invitata potrebbe essere la giusta occasione per centrare questo obiettivo. Tuttavia, si verranno a creare dei momenti di grande imbarazzo che, inaspettatamente, verranno - almeno in parte - alleggeriti dall'improvviso arrivo del suo amato. Aslan si presenterà ai parenti della psicologa come il suo attuale compagno, benché la loro love story abbia appena subito una battuta d'arresto...

