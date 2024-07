La Promessa Anticipazioni 12 luglio 2024: Jana convince Manuel ad affrontare Cruz e scoprire la verità su Ramona

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata della Soap, in onda su Canale5 il 12 luglio 2024. Nell’episodio Jana otterrà da Manuel l'aiuto sperato mentre Jimena sarà pronta a confessare al marito di aver perso il bambino.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 12 luglio 2024, alle ore 15.45, Jana rivelerà a Curro di aver trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane conte riuscirà a convincere la sorella a non attaccare la marchesa e a essere cauta. La cameriera accetterà il suo consiglio e tornerà a chiedere aiuto a Manuel. Il marchese stavolta le darà retta e si preparerà a parlare con sua madre, affinché possa scoprire la verità sull’ex domestica. Abel cercherà di riavvicinarsi a Jana e consiglierà a Jimena di non rivelare subito a Manuel di aver perso il bambino. Se lo facesse, rischierebbe di far insospettire tutti. Martina si lamenterà con Simona e le dirà di essere molto preoccupata sia per il suo matrimonio annullato sia perché Lope è stato cacciato dalle cucine. La ragazza confesserà anche di essere molto triste per la morte del padre. La cuoca sgriderà don Carlos perché non ha ancora affrontato Candela. Quest’ultima continuerà a pensare di aver offeso il maestro e rifletterà ancora una volta sui pro e i contro di convolare a nuove nozze. Pia sarà molto turbata dalla clausola imposta da Cruz ma dopo averne parlato con Jana e Romulo sembrerà aver deciso di firmare l’accordo. Don Lorenzo otterrà dai marchesi il permesso di organizzare una partita di poker nei saloni della tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Jana convince Manuel ad aiutarla

Jana vuole vederci chiaro nella faccenda di Ramona e desidera stanare la marchesa, sicuramente coinvolta nel rapimento. Il suo ventaglio era infatti a casa dell’ex domestica e di certo non si è trattato di un caso. La ragazza racconterà tutto a Curro e suo fratello le consiglierà di stare molto attenta e di non affrontare la nobile da sola. Cruz è capace di tutto e di certo avrà qualche asso nella manica per ribaltare la situazione. La bionda penserà allora di tornare da Manuel e di spronarlo a prendere le sue parti. Stavolta il marchese accetterà di darle una mano e di indagare più a fondo sulla madre. Intanto Abel cercherà di accorciare le distanze con la cameriera di cui si è innamorato ma Jana si mostrerà piuttosto fredda con lui.

La Promessa Anticipazioni: Abel invita Jimena alla prudenza

Jimena ha deciso di mettere fine alla sua farsa e di fingere un aborto. La ragazza vorrà informare immediatamente Manuel ma Abel la inviterà alla calma. Se vuole che nessuno la scopra e che tutto sia credibile dovrà aspettare ancora un po’. Intanto Don Alonso informerà Cruz del denaro che Margarita ha ricevuto da Antonio come indennizzo del mancato matrimonio mentre Martina sarà disperata e si confiderà con Simona dicendole di sentirsi a disagio per le nozze mancate e di essere arrabbiata con la zia, a causa della sua decisione di allontanare Lope dalla cucina. La giovane le rivelerà pure di stare molto male per la morte del padre. Don Lorenzo otterrà il permesso di organizzare una partita di poker alla tenuta e sarà contento di rompere la terribile monotonia in cui è caduta la tenuta.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia accetta i compromessi di Cruz

Simona sarà furiosa contro Don Carlos e lo spronerà a dire a Candela tutta la verità. Il maestro non troverà però ancora il coraggio di affrontare la fidanzata che, intanto, continuerà ad analizzare i pro e i contro del matrimonio con lui e Maria e Teresa saranno testimoni dei suoi sfoghi. La cuoca sarà sempre più in ansia e spererà che la sua indecisione non sia veramente il motivo per cui Orengo è così triste. Pia rifletterà a lungo sul da farsi. Cruz ha ceduto al suo ricatto ma ha imposto una clausola che lei fatica ad accettare. Dopo averne parlato con Jana e Don Romulo, la governante sembrerà aver preso la sua decisione, ovvero quella di firmare l’accordo con la marchesa nonostante l’obbligo di far tornare Petra alla tenuta.

