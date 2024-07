Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 luglio 2024, alle 14:10, Tarik si reca a casa dei genitori per parlare con loro dei suoi sentimenti per Banu, ma la notizia non viene accolta bene né da Fehime né da Huseyin: questi ultimi si dicono contrariati, poiché lei è stata l'amante di un uomo sposato. Intanto, Ozan punta il dito contro Nihan e Vildan, colpevoli a suo dire di aver spinto Zeynep ad andare via dalla villa. Allora la madre chiede alla figlia di andare a parlare con la cognata. La Sezin si reca da Zeynep e la sorprende mentre si confronta con Emir. Sempre più sospettosa in merito alla loro relazione, la pittrice scatta una foto. Una volta che la mora resta sola, Nihan la raggiunge; durante la loro conversazione, Zeynep fa partire una chiamata al suo ex amante per fargli arrivare un messaggio: nessuno può mettere in pericolo la vita del bambino che porta in grembo. Zehir, invece, trova il nome della persona che ha segnalato l'incidente, Nail Bozcam. Lui e Kemal vanno a fargli visita e restano stupiti nel vederlo sulla sedia a rotelle. Inoltre l'uomo assicura di non essermi mai mosso di casa quel giorno...

Endless Love Anticipazioni: Fehime ed Huseyin contro Banu!

Tarik, sicuro dei suoi sentimenti e della sua relazione con Banu, voleva presentarla ufficialmente ai suoi genitori, ma Fehime lo ha stroncato subito, manifestando alla giovane tutto il suo disprezzo. Tuttavia, il ragazzo non vuole darsi per vinto. Quindi, Tarik torna a casa dei suoi per mettere in chiaro che ama Banu e che con lei fa sul serio; purtroppo, come previsto, la notizia non viene accolta bene. Sia la madre che il padre non vogliono saperne nulla di Banu, poiché è stata l'amante di un uomo sposato, per giunta Emir. La delusione del loro primogenito è palpabile.

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 12 luglio 2024

Endless Love Anticipazioni: Nihan sorprende Zeynep insieme ad Emir...

Ozan ha fatto una scoperta che lo ha gettato nello sconforto più totale: Zeynep era sul punto d'interrompere la gravidanza. Fuori di sé, il giovane si scaglia contro Vildan e Nihan, accusandole di essere le uniche responsabili di ciò che sta succedendo al suo matrimonio. Infatti, Ozan è convinto che siano state loro due a spingere la moglie ad andare via di casa. Allora, Vildan chiede alla Sezin di farle il favore di andare a parlare con Zeynep per chiederle di tornare. La pittrice acconsente, e, una volta raggiunta la cognata, la sorprende in compagnia di Emir. Sospettosa, scatta loro una foto. Quando Zeynep resta sola, Nihan va ad affrontarla; la mora, durante questa chiacchierata, fa partire una chiamata al suo ex amante per mandargli un messaggio: niente e nessuno potranno impedirle di portare avanti serenamente la sua gravidanza.

Kemal fa una strana scoperta, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 luglio 2024

Zehir sta indagando per conto di Kemal, il quale vuole scoprire l'identità del presunto testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza il giorno dell'incidente in cui Nihan ed Emir hanno seriamente rischiato di perdere la vita. Ora, il malvivente fa sapere al Soydere di aver trovato il nome che stava cercando: Nail Bozcam. L'ingegnere, sempre in compagnia di Zehir, si reca dall'uomo che, con loro grande sorpresa, è sulla sedia a rotelle. Inoltre, Nail assicurerà a Kemal che, il giorno del sinistro stradale, non si è mai mosso di casa...

