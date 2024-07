Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2024: Hope e Thomas a confronto. Torneranno a lavorare insieme?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 12 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio Thomas cercherà di convincere Hope a credere in lui. La Logan sarà disposta a dargli un'altra chance... almeno per salvare la Hope for the Future?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 12 luglio 2024, alle ore 13.50, Thomas cercherà di convincere Hope a lasciarlo tornare in azienda. Nell’episodio della Soap vedremo il Forrester promettere alla sua ex compagna di non cadere più in errore e di non tradire più la sua fiducia. La Logan si troverà in grande imbarazzo e non saprà cosa fare. Da una parte vorrebbe continuare a punire il padre di Douglas e a tenerlo lontano dalla sua vita, dall’altra dovrà dare ragione a Steffy e ammettere a se stessa che la Hope for The Future senza il suo vero lead designer non potrà salvarsi. Il momento delle decisioni si avvicina inesorabile ma attenzione a Liam, che potrebbe diventare un altro motivo di ansia per la figlia di Brooke.

Anticipazioni Beautiful: Sheila e Deacon in grande pericolo

Sheila si è messa nei guai. È ormai chiaro che la Carter provi ancora amore per Deacon e che vorrebbe poter tornare da lui. La rossa però non può lasciare Bill, non dopo che lo Spencer è diventato per lei l’unica salvezza. Il magnate l’ha fatta uscire di prigione e ha fatto cadere ogni accusa su lei e se ora gli rivelasse di averlo tradito e di voler stare con un altro, le cose si metterebbero molto male. Bill Spencer non è un uomo che accetta di essere lasciato e di certo, se mai qualcuno lo mettesse in un angolo, vorrebbe vendetta. Per questo Sheila farà promettere allo Sharpe di stare molto attento alle sue mosse e di non permettere che qualcuno si accorga di loro. Ma riuscirà a nascondere di essere innamorata dell’affascinante padrone de Il Giardino?

Beautiful Anticipazioni: Hope incerta sul da farsi

Hope è a un bivio e deve prendere la sua decisione. La ragazza non sa come comportarsi, soprattutto perché nessuna delle strade che le si sono aperte davanti, la lascia tranquilla. Da una parte c’è la chiusura definitiva della Hope for The Future mentre dall’altra c’è il perdono di Thomas. La bionda deve scegliere se rinunciare per sempre alla sua collezione oppure permettere al Forrester di tornare a lavorare per lei, salvando la linea. Lo stilista, rimasto da solo con lei, tenterà di convincerla della sua buona volontà di non fare più danni e la stupirà con un bel discorso accorato.

Anticipazioni Beautiful: Thomas promette a Hope di non tradire più la sua fiducia

Thomas prometterà a Hope di non tradire più la sua fiducia e di fare tutto quello che è in suo potere per rendere la loro collaborazione più semplice possibile. Il ragazzo le giurerà che sarà stare al suo posto, lasciando che i due stiano vicino solo per lavoro. Le loro vite private non si incroceranno più, se non per occuparsi di Douglas. Il Forrester le assicurerà di essere un uomo cambiato e di aver fatto ammenda per i suoi errori. Hope non potrà negare di essere contenta di queste parole ma avrà comunque paura che le cose non vadano bene come lui invece spera. La sua scelta non potrà però essere rimandata oltre e Liam, lo vedremo, le darà il carico da novanta. Sì perché lo Spencer, preoccupato che il suo grande nemico torni al fianco della moglie, sembrerà spingere la consorte a rinunciare al lavoro di tutta la sua vita, pur di non darla vinta al fratello di Steffy. Questo atteggiamento, ve lo anticipiamo, non farà per nulla bene al loro matrimonio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.