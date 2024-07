Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 luglio 2024 - Steffy continuerà a insistere con Hope affinché prenda in seria considerazione di riassumere Thomas. La Logan sarà ancora molto incerta ma anche consapevole che se dirà di no, la sua linea verrà chiusa. Purtroppo non avrà molte alternative e sarà costretta a prendere una decisione difficile ma necessaria con due opzioni entrambe molto poco allettanti. Intanto Deacon riceverà la visita di Sheila. La donna gli confesserà una verità sconvolgente, che rischierà di mettere in pericolo sia lei che lo Sharpe. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 10 luglio 2024 - Kemal e Zehir stanno svolgendo una delle loro indagini. I due vogliono scoprire l'identità del presunto testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza il giorno dell'incidente stradale in cui Nihan ed Emir hanno rischiato di perdere la vita. Intanto, Ozan si sta recando a casa del Soydere, dove c'è ancora Zeynep. Il giovane vuole sapere se la moglie sia pronta a tornare alla villa, ma, parlandoci, scopre qualcosa che lo lascia di stucco: era sul punto di interrompere la gravidanza. Ozan non riesce a credere alle sue orecchie... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 10 luglio 2024 - Aslan fa una scoperta che lo manda su tutte le furie: la madre sta continuando a ficcanasare nel suo privato. Infatti, lui viene a sapere che Hulyha ha assoldato un uomo affinché lo segua ed ottenga delle informazioni sulla sua nuova fidanzata. Allora, Aslan decide di organizzare una cena a sorpresa per presentare ufficialmente a tutti Devin. Dopotutto, la loro relazione si sta facendo sempre più sincera, e, parallelamente, lui si sta rendendo sempre più conto di quanto l'amata sia forte ed indipendente. Tuttavia, la signora non si dà per vinta: Hulya è determinata a mettere loro i bastoni tra le ruote, non accettando questo rapporto. Peccato che, alla fine, a causa di un equivoco, a trovarsi in una situazione di pericolo sarà la sorella di Devin...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 luglio 2024 - Cruz cederà al ricatto di Pia ma non andrà tutto come sperato dalla governante. Vedremo la marchesa riferire alla sua cameriera di aver intenzione di accettare le sue condizioni ma le imporrà una clausola senza la quale non proseguirà e che metterà la neo mamma in grande difficoltà. La moglie di Don Alonso vorrà che Petra torni alla tenuta, il più presto possibile. Intanto Jana, dopo aver trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona, sarà più che mai certa che la nobile sia coinvolta e vorrà vederci più chiaro. Simona sa perché Don Carlos è così tanto strano con Candela e vorrebbe che il maestro lo rivelasse alla sua amata. L’uomo però non troverà ancora il coraggio di parlargliene e la cuoca penserà che tutto questo sia stato causato da lei e dalla sua indecisione. Jimena proseguirà con il suo strano ed euforico comportamento ma in realtà la ragazza vivrà dei momenti molto difficili, che la porteranno a prendere una decisione definitiva. Don Alonso si offrirà di aiutare Margarita a gestire l’eredità del fratello, soprattutto ora che Martina non sposerà più Antonio. Qui la trama completa de La Promessa.

