La Promessa Anticipazioni 10 luglio 2024: Cruz cede al ricatto di Pia... ma impone una pesante clausola!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 10 luglio 2024 su Canale5, Cruz e Pia a confronto. Il ricatto della governante non va come da lei previsto e le cose si complicano. Intanto Jana indaga sulla marchesa, convinta che sia coinvolta nella sparizione di Ramona. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa in onda su Canale5 il 10 luglio 2024, alle ore 15.45, ci rivelano che Cruz cederà al ricatto di Pia ma non andrà tutto come sperato dalla governante. Nell’episodio della Soap vedremo la marchesa riferire alla sua cameriera di aver intenzione di accettare le sue condizioni ma le imporrà una clausola senza la quale non proseguirà e che metterà la neo mamma in grande difficoltà. La moglie di Don Alonso vorrà che Petra torni alla tenuta, il più presto possibile. Intanto Jana, dopo aver trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona, sarà più che mai certa che la nobile sia coinvolta e vorrà vederci più chiaro. Simona sa perché Don Carlos è così tanto strano con Candela e vorrebbe che il maestro lo rivelasse alla sua amata. L’uomo però non troverà ancora il coraggio di parlargliene e la cuoca penserà che tutto questo sia stato causato da lei e dalla sua indecisione. Jimena proseguirà con il suo strano ed euforico comportamento ma in realtà la ragazza vivrà dei momenti molto difficili, che la porteranno a prendere una decisione definitiva. Don Alonso si offrirà di aiutare Margarita a gestire l’eredità del fratello, soprattutto ora che Martina non sposerà più Antonio.

Anticipazioni La Promessa: Cruz cede al ricatto di Pia ma…

Jana ha spinto Pia a pretendere giustizia e ad affrontare la marchesa. Lo scontro tra le due donne è stato durissimo e Cruz si è trovata, forse per la prima volta, con le spalle al muro. La moglie di Don Alonso ha capito che la governante non scherza e che è disposta a tutto per distruggerla. Per non finire in prigione, dovrà cedere ai suoi ricatti ma non senza prendersi una soddisfazione. Imporrà infatti che Petra faccia ritorno alla tenuta e solo se questa clausola verrà accettata, non farà problemi ad accettare le richieste della neo mamma. Pia si troverà spiazzata e prenderà del tempo per decidere il da farsi. La prospettiva di riavere la sua più grande nemica accanto, non le farà piacere ma la posta in gioco è molto alta.

La Promessa Anticipazioni: Jana sospetta di Cruz

Jana ha trovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona e si è convinta che la marchesa sia stata là. La giovane sarà certa che la nobile è coinvolta nella sparizione dell’amica di sua madre ma dovrà essere molto cauta. Sì perché una mossa falsa, potrebbe non solo scatenare la furia della moglie di Don Alonso contro di lei ma mettere ancora più in pericolo Ramona stessa. Jana deciderà di confidare questa scoperta solo a Maria ma poi penserà di parlare con Manuel, affinché il giovane possa aiutarla. Intanto Simona confesserà a Lope il segreto di Don Carlos e gli svelerà quindi come mai il maestro ha un atteggiamento così strano nei confronti di Candela.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso aiuterà Margarita

Martina è disperata. Antonio ha annullato il loro matrimonio e ora la sua famiglia si ritrova senza guida e senza prospettive per il futuro. Don Alonso si farà avanti per aiutare sia lei che sua madre e proporrà a Margarita di darle il suo sostegno per la gestione dell’eredità di Don Fernando. Intanto Simona vorrebbe che Don Carlos confessasse tutta la verità a Candela, che si è convinta di essere lei la causa del malumore dell’amato. La cuoca pensa che Orengo sia arrabbiato con lei perché non ha ancora preso una decisione sul loro matrimonio ma la verità è ben altra. Jimena proseguirà con il suo comportamento euforico ma in cuor suo vivrà dei momenti di grande sconforto. Sa infatti che prima o poi dovrà mettere fine alla farsa sulla sua gravidanza e le cose cambieranno drasticamente. Non sarà infatti più oggetto delle attenzioni del marito e ne soffrirà moltissimo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.