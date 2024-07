Endless Love Anticipazioni 10 luglio 2024: Ozan fa una scoperta che lo devasta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 10 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Onder interroga Galip e Nihan prova a distrarsi, Ozan viene a sapere che Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 luglio 2024, alle 14:10, Onder vuole che Galip gli dia delle spiegazioni in merito all'incidente che hanno avuto Emir e Nihan, ma il consuocero non sembra disposto ad aprire bocca. Intanto, la pittrice si sta dedicando anima e corpo al progetto della scuola, poiché in questo modo non pensa alle sue pene d'amore. Kemal e Zehir, invece, stanno indagando sul sinistro stradale. Vogliono scoprire chi sia il testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza. Nel frattempo, Ozan si reca a casa del cognato per parlare con Zeynep e convincerla a tornare a casa con lui, però viene a sapere che la moglie era sul punto di abortire...

Endless Love Anticipazioni: Onder affronta Galip!

Onder è furioso. L'uomo non riesce a credere che sua figlia abbia di nuovo rischiato la vita. Allora, Onder raggiunge velocemente Galip per chiedergli delle spiegazioni in merito a ciò che è accaduto a Nihan ed Emir: si è davvero trattato di uno sfortunato incidente, oppure c'è qualcos'altro sotto? Tuttavia, il consuocero non sembra avere la minima intenzione di rispondere alle sue domande...

Endless Love Anticipazioni: Nihan deve distrarsi...

La pittrice ha bisogno di distrazioni. Nihan era ad un passo dal coronare il suo sogno d'amore: lei e Kemal erano pronti a fuggire lontano, per costruirsi altrove un radioso futuro insieme. Purtroppo, però, il marito è stato di nuovo in grado di farla piombare in un incubo ad occhi aperti. Emir ha trovato il loro rifugio, l'ha minacciata e l'ha costretta a rincasare con lui; come se non bastasse, l'ha addirittura costretta a calarsi ancora di più nei panni della sua "dolce moglie". Per non pensare alle sue pene amorose, la Sezin si sta dedicando anima e corpo al progetto della scuola...

Ozan fa una scoperta scioccante, nelle Anticipazioni di Endless Love del 10 luglio 2024

Kemal e Zehir stanno svolgendo una delle loro indagini. I due vogliono scoprire l'identità del presunto testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza il giorno dell'incidente stradale in cui Nihan ed Emir hanno rischiato di perdere la vita. Intanto, Ozan si sta recando a casa del Soydere, dove c'è ancora Zeynep. Il giovane vuole sapere se la moglie sia pronta a tornare alla villa, ma, parlandoci, scopre qualcosa che lo lascia di stucco: era sul punto di interrompere la gravidanza. Ozan non riesce a credere alle sue orecchie...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.