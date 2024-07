Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 luglio 2024: Hope e Sheila a un bivio. Tutto si complica!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 10 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio Hope si sentirà pungolata da Steffy a prendere una decisione il più in fretta possibile mentre Sheila busserà alla porta di Deacon con una rivelazione scottante.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 10 luglio 2024, alle ore 13.50, Steffy continuerà a insistere con Hope affinché prenda in seria considerazione di riassumere Thomas. La Logan sarà ancora molto incerta ma anche consapevole che se dirà di no, la sua linea verrà chiusa. Purtroppo non avrà molte alternative e sarà costretta a prendere una decisione difficile ma necessaria con due opzioni entrambe molto poco allettanti. Intanto Deacon riceverà la visita di Sheila. La donna gli confesserà una verità sconvolgente, che rischierà di mettere in pericolo sia lei che lo Sharpe.

Anticipazioni Beautiful: Per Steffy è inevitabile!

Per Steffy è inevitabile! Se vorranno salvare la Hope for the Future, Thomas dovrà tornare in azienda e dovrà collaborare di nuovo con la Logan. La Forrester ha lasciato la scelta alla sua sorellastra e le ha sottolineato quanto questa prospettiva non piaccia nemmeno a lei. Nessuno ha dimenticato cos’ha combinato suo fratello alla famiglia e sicuramente sarebbe ben contenta di punirlo ancora per aver ingannato tutti, Douglas per primo. Steffy è però giunta alla conclusione che il designer sia l’unico in grado di risollevare la linea di Hope e il solo a interpretare con successo lo spirito della collezione per il futuro, creata dalla figlia di Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Hope in crisi. Che scelta dovrà fare?

Steffy insisterà con Hope affinché la ragazza prenda una decisione e benché la prospettiva di riavere suo fratello alla Forrester non le piaccia del tutto, per lei è sicuramente meglio che tagliare la collezione della Logan, per cui sta lavorando pure Zende. La figlia di Brooke non sarà però sicura di poter accettare di avere di nuovo al suo fianco il suo vecchio lead designer e preferirebbe che il suo lavoro potesse proseguire senza il suo aiuto. Ma sia Steffy che Carter sono certi che le cose non potranno migliorare se continueranno a essere gestite in questo modo e le enormi perdite economiche devono essere frenate, presto. Hope tenterà di prendere tempo per riflettere e Thomas, chiamato in causa, si affretterà a rassicurarla di non essere più l’uomo di una volta e di aver imparato dai suoi errori.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila torna da Deacon

Deacon è rimasto deluso da Sheila e dalla sua decisione non solo di stare con Bill ma anche di non partecipare all’inaugurazione de Il Giardino. Lo Sharpe rimarrà però stupito di vedere la Carter di nuovo a casa sua. La rossa si presenterà da lui con l’intenzione di passare del tempo insieme ma anche di confessargli i suoi sentimenti. La donna gli dirà di sentirsi oppressa dalla sua convivenza con Bill, che si sta rivelando molto più dura di quanto pensasse. Ma soprattutto gli dirà di non essere felice accanto allo Spencer e di sentire ancora un profondo affetto nei suoi confronti, anzi una passione che non riesce a reprimere nonostante si sforzi. Dopo questa confessione i due si lasceranno andare a un bacio… che potrebbe diventare molto pericoloso per entrambi. Intanto Liam si troverà faccia a faccia con suo padre e tenterà ancora una volta di convincerlo a lasciare Sheila Carter.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.