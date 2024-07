The Family Anticipazioni 10 luglio 2024: Hulya pronta a tutto per dividere Aslan e Devin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family, la nuova soap opera turca, in onda il 10 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Hulya non vuole che Aslan e Devin stiano insieme!

The Family Anticipazioni: Aslan stregato da Devin...

Aslan, per la prima volta in vita sua, ha saltato una delle importanti cene famigliari, quella in onore del padre, Yusuf, morto suicida. Il giovane, infatti, è rimasto stregato da una ragazza, Devin, una psicologa che aveva bisogno di un passaggio, ma non aveva trovato neanche un taxi disponibile; Aslan, folgorato dal suo fascino, ha dimenticato il suo impegno ed ha deciso di offrirle il suo aiuto...

The Family Anticipazioni: Hulya contro Aslan!

Il protagonista e Devin stanno approfondendo la loro conoscenza. Aslan le ha persino proposto di andare a cena fuori insieme, e lei ha felicemente accettato; così, hanno trascorso una serata piacevole. Purtroppo, però, l'umore del biondo si è guastato quando Hulya lo ha affrontato a brutto muso per intimargli di tenere bene a mente quali siano i suoi doveri, doveri che, essendo il nuovo capofamiglia, non può concedersi il lusso di trascurare, specialmente se per una donna...

Aslan fa una scoperta che lo manda su tutte le furie: la madre sta continuando a ficcanasare nel suo privato. Infatti, lui viene a sapere che Hulyha ha assoldato un uomo affinché lo segua ed ottenga delle informazioni sulla sua nuova fidanzata. Allora, Aslan decide di organizzare una cena a sorpresa per presentare ufficialmente a tutti Devin. Dopotutto, la loro relazione si sta facendo sempre più sincera, e, parallelamente, lui si sta rendendo sempre più conto di quanto l'amata sia forte ed indipendente. Tuttavia, la signora non si dà per vinta: Hulya è determinata a mettere loro i bastoni tra le ruote, non accettando questo rapporto. Peccato che, alla fine, a causa di un equivoco, a trovarsi in una situazione di pericolo sarà la sorella di Devin...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.