Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 luglio 2024 - Steffy sarà costretta a mettere Hope davanti a una scelta importante e definitiva. La Forrester rivelerà alla sorellastra che la sua collezione non potrà sopravvivere se lei non riprenderà Thomas a lavorare con lei. Solo il talento del Forrester potrà infatti restituire lustro alla linea della ragazza ed evitare che la Forrester Creations debba tagliarle i fondi. Per la figlia di Brooke sarà un duro colpo e si sentirà in profondo imbarazzo. Non saprà infatti se cedere e riaccogliere l’uomo che per tanto tempo le ha fatto del male oppure rinunciare a tutti i suoi sforzi e alla sua carriera. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 luglio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 9 luglio 2024 - lo spietato imprenditore è certo che non si sia trattato di un sinistro stradale: il suo acerrimo nemico ha attentato alla sua vita. D'altra parte, c'è un video che confermerebbe i suoi sospetti. In questo filmato, infatti, si vede la macchina del Soydere non molto lontana dal luogo dell'incidente. Il protagonista, allora, si reca a casa di Emir per convincerlo della sua innocenza: Kemal assicura al suo rivale che non ricorrerebbe mai a questi miseri sotterfugi per colpirlo. Emir sembra credergli, tanto che inizia a sospettare di qualcun altro, ossia del misterioso "fratello"... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 12 luglio 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 9 luglio 2024 - Aslan sta spiazzando Devin con una proposta: vorrebbe che cenassero fuori insieme. Lei accetta, e così trascorrono una serata più che piacevole. Contemporaneamente, i rapporti tra il protagonista e sua madre, l'algida Hulya, si fanno sempre più tesi. La signora non può accettare che Aslan faccia come gli pare, trascurando i suoi doveri famigliari, maggior ragione se c'è di mezzo una donna. Il figlio, allora, scopre che Hulya sta continuando a ficcanasare nel suo privato, e non la prende per niente bene! Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dall'8 al 12 luglio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 luglio 2024 - Martina affronterà una verità molto dolorosa. Antonio rivelerà alla giovane che i suoi genitori non l’hanno approvata e che quindi il loro matrimonio non si farà. Questa novità finirà per ferire la marchesina e per lasciare Margarita in grande difficoltà con Cruz. Il duca, prima di lasciare la tenuta, consegnerà del denaro alla sua ex promessa sposa, come indennizzo. Lope troverà un sacchetto di erbe da cui Ramona non si separa mai e tra la servitù comincia a serpeggiare il pensiero che all’ex cameriera sia successo qualcosa di terribile. Catalina accontenterà suo padre e si mostrerà amichevole con il conte Pelayo mentre Cruz sarà costretta a piegarsi al ricatto di Pia ma porrà nuove condizioni affinché non sia completamente sconfitta. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 luglio 2024.