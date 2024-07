La Promessa Anticipazioni 9 luglio 2024: Martina è disperata. Antonio annulla il loro matrimonio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata della Soap, in onda su Canale5 il 9 luglio 2024. Nell’episodio Martina scoprirà che Antonio non vuole più sposarla mentre Cruz si troverà costretta a cedere ai ricatti di Pia.

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 luglio 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Martina affronterà una verità molto dolorosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Antonio rivelerà alla giovane che i suoi genitori non l’hanno approvata e che quindi il loro matrimonio non si farà. Questa novità finirà per ferire la marchesina e per lasciare Margarita in grande difficoltà con Cruz. Il duca, prima di lasciare la tenuta, consegnerà del denaro alla sua ex promessa sposa, come indennizzo. Lope troverà un sacchetto di erbe da cui Ramona non si separa mai e tra la servitù comincia a serpeggiare il pensiero che all’ex cameriera sia successo qualcosa di terribile. Catalina accontenterà suo padre e si mostrerà amichevole con il conte Pelayo mentre Cruz sarà costretta a piegarsi al ricatto di Pia ma porrà nuove condizioni affinché non sia completamente sconfitta.

Anticipazioni La Promessa: Antonio annulla il matrimonio con Martina

Curro aveva ragione, Antonio nascondeva davvero qualcosa! Il giovane conte ha messo in guardia Martina dal suo fidanzato ma lei non ha voluto dargli retta. Così facendo è purtroppo piombata in una situazione molto difficile ma soprattutto umiliante. Il duca ha infatti contattato i suoi genitori e ha ricevuto da loro precise istruzioni: deve annullare il fidanzamento! Il nobile informerà la giovane promessa sposa, ormai ex, che la sua famiglia non ha dato la sua approvazione e che, vista come si sono messe le cose, lascerà presto la tenuta per tornare a Madrid senza più farsi vedere. Sia Martina che Margarita sbiancheranno; il loro destino cambierà per sempre e ora saranno pure costrette ad affrontarlo da sole, visto che Don Fernando è morto. La vedova sarà molto tesa soprattutto perché dovrà dare conto di quanto accaduto a Cruz, che sicuramente non si farà sfuggire l’occasione per ridere di lei.

La Promessa Anticipazioni: Ramona è morta?

Don Alonso ha dato il suo consenso affinché le ricerche di Ramona si svolgessero pure tra i terreni de La Promessa. Lope troverà un sacchetto di erbe da cui la cameriera non si separa mai e tra la servitù comincerà a serpeggiare l’idea che la donna possa essere morta. Abel continuerà a rassicurare tutti sulla salute di Jimena ma tra i Lujàn ci sarà comunque tensione. Il comportamento della ragazza si sta rivelando sempre più difficile da comprendere. Prima di lasciare la tenuta, Antonio consegnerà a Margarita e Martina del denaro come indennizzo per il mancato matrimonio mentre Catalina accontenterà suo padre e si mostrerà amichevole con il conte Pelayo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz cede ai ricatti di Pia

Catalina troverà Pelayo una conoscenza piacevole. Nonostante l’iniziale ritrosia, la ragazza capirà che il giovane conte è un uomo dalle idee molto simili alle sue. Intanto Pia continuerà a pungolare Cruz e a metterla in grande difficoltà. La governante sa che è stata la marchesa a far rapire suo figlio e ora vuole giustizia. La moglie di Don Alonso sarà costretta a cedere alle richieste della neo mamma ma imporrà una clausola, senza la quale non avrà intenzione di proseguire.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 luglio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.