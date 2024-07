Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 luglio 2024: Per Steffy è inevitabile. Hope deve riassumere Thomas!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 9 luglio 2024, alle ore 13.50, Steffy sarà costretta a mettere Hope davanti a una scelta importante e definitiva. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester rivelerà alla sorellastra che la sua collezione non potrà sopravvivere se lei non riprenderà Thomas a lavorare con lei. Solo il talento del Forrester potrà infatti restituire lustro alla linea della ragazza ed evitare che la Forrester Creations debba tagliarle i fondi. Per la figlia di Brooke sarà un duro colpo e si sentirà in profondo imbarazzo. Non saprà infatti se cedere e riaccogliere l’uomo che per tanto tempo le ha fatto del male oppure rinunciare a tutti i suoi sforzi e alla sua carriera.

Anticipazioni Beautiful: Steffy confessa a Hope che la sua collezione è in rovina

Steffy è in ansia per Hope e sa che questo non è un bel momento per la sua sorellastra. La Forrester è ben consapevole che la bionda è molto provata dalla decisione di Douglas e dal dover chiedere il permesso per poter vedere suo figlio ma non può esimersi da informarla di altre novità drammatiche e piuttosto pesanti. La figlia di Ridge ha dovuto informare Hope che la sua collezione è in rovina e che, per via delle consistenti perdite economiche che ha causato all’azienda, sta per essere chiusa. Per la rampolla di Brooke sarà un durissimo colpo e diventerà ancora più insopportabile quando le si prospetterà un’unica soluzione a questo terribile problema.

Beautiful Anticipazioni: Steffy spinge Hope a riassumere Thomas

Steffy sarà convinta che la Hope for the Future possa salvarsi ma solo se verranno fatti dei cambiamenti molto importanti anche alla Forrester Creations. Thomas dovrà essere riammesso nell’azienda di famiglia e dovrà tornare a lavorare accanto a Hope. È una condizione molto pesante e piuttosto preoccupante per tutti, visto quello che ha combinato il giovane stilista ma lui è l’unico che, con il suo spirito creativo, potrà dare una mano alla collezione della Logan e riportarla al successo. Steffy lo farà presente alla sorellastra e la spingerà a prendere questa opzione in considerazione. Purtroppo è l’unica via che impedirà la soppressione della linea per cui la figlia di Brooke ha lavorato così tanto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope in difficoltà

Hope sbiancherà e non solo per la questione di Thomas. La ragazza sentirà il peso del suo fallimento e si preoccuperà di perdere per sempre il lavoro di una vita. La Logan non può certo permettere che la sua collezione venga chiusa e che tutti i suoi sforzi siano resi vani. La giovane non potrà però accettare a cuor leggero il ritorno di Thomas al suo fianco, non dopo tutti i suoi inganni e non dopo che ha tentato, più volte, di controllare le vite di tutti. Hope non può certo dimenticare l’ultima scellerata azione del padre di suo figlio, che ha costretto il povero Douglas a fare scelte che non avrebbe mai dovuto fare un bambino così piccolo. Hope dovrà riflettere a lungo sul da farsi e non sarà semplice prendere una simile decisione.

