Endless Love Anticipazioni 9 luglio 2024: Emir sa che Kemal ha provato ad ucciderlo!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 9 luglio 2024 su Canale 5: Emir punta il dito contro Kemal!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 9 luglio 2024, alle 14:10, Nazif non è stato in grado di impedire che l'auto si schiantasse, ma riesce ad allertare subito un'ambulanza. Emir e Nihan, così, sopravvivono. Tuttavia, l'imprenditore è furibondo, tanto che punta il dito contro tutto il personale medico, certo che faccia parte di un piano ordito da Kemal per ucciderlo. I suoi sospetti, dopotutto, parrebbero confermati da un video in cui il veicolo dell'ingegnere compare non lontano dal luogo dell'incidente. Allora, il Soydere va a parlare con Emir, e gli assicura di essere innocente: non lo colpirebbe mai con sotterfugi di questo genere. Quest'ultimo, quindi, comincia a sospettare del misterioso fratello...

Endless Love Anticipazioni: Nihan ed Emir hanno un incidente!

Nihan ed Emir hanno appena vissuto un'esperienza da brividi. La coppia si stava spostando a bordo di un'automobile che, improvvisamente, è finita fuori strada. A causa di un problema ai freni, Emir ha perduto il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro un albero. Che cosa è successo? Si tratta di un semplice - e tragico - incidente, oppure c'è lo zampino di qualcuno che ha cercato di ucciderli? Ma soprattutto: la Sezin ed il suo spregevole marito si salveranno?

Endless Love Anticipazioni: Emir furioso!

Nazif non è stato in grado d'impedire lo schianto, però ha subito chiamato un'ambulanza. Così, la pittrice ed Emir sono riusciti a salvarsi. Quest'ultimo, una volta che viene ricoverato in ospedale, va su tutte le furie. Emir, furente, si sta scagliando contro tutti i membri del personale medico, accusandoli di essere parte di un piano finemente architettato da Kemal per farlo fuori!

Kemal si discolpa, nelle Anticipazioni di Endless Love del 9 luglio 2024

Lo spietato imprenditore è certo che non si sia trattato di un sinistro stradale: il suo acerrimo nemico ha attentato alla sua vita. D'altra parte, c'è un video che confermerebbe i suoi sospetti. In questo filmato, infatti, si vede la macchina del Soydere non molto lontana dal luogo dell'incidente. Il protagonista, allora, si reca a casa di Emir per convincerlo della sua innocenza: Kemal assicura al suo rivale che non ricorrerebbe mai a questi miseri sotterfugi per colpirlo. Emir sembra credergli, tanto che inizia a sospettare di qualcun altro, ossia del misterioso "fratello"...

