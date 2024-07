The Family Anticipazioni 9 luglio 2024: Aslan contro sua madre Hulya!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 9 luglio 2024 su Canale 5: Aslan e Hulya sono ai ferri corti...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 9 luglio 2024, alle 14:45, Aslan invita Devin a cena fuori e trascorrono una piacevole serata insieme. Intanto, i rapporti tra il ragazzo e sua madre, Hulya, sono molto tesi; come se non bastasse, la situazione diventerà ancora più complicata quando Aslan verrà a sapere che lei continua ad intromettersi nella sua vita privata...

The Family Anticipazioni: Aslan conosce Devin...

Aslan non ha mai saltato una cena di famiglia, poiché perfettamente consapevole del fatto che per i suoi cari le tradizioni siano di fondamentale importanza: bisogna rispettarle senza potersi mai concedere il lusso di trasgredire neanche una sola volta. Tuttavia, nel momento in cui si è imbattuto per puro caso in una giovane donna che ha catturato la sua attenzione, sembra averlo dimenticato...

The Family Anticipazioni: Aslan delude la sua famiglia!

I Soykan sono riuniti attorno al tavolo, pronti a celebrare il compleanno del loro defunto capofamiglia, Yusuf, ma c'è un posto rimasto vacante, quello del nuovo capofamiglia. Infatti, Aslan ha deciso di boicottare l'evento per dare un passaggio a Devin, una psicologa bella e sicura di sé che aveva bisogno di un taxi, ma non era riuscita a trovarne neanche uno disponibile. Evidentemente, il biondo ne è rimasto stregato...

Aslan contro Hulya, nelle Anticipazioni di The Family del 9 luglio 2024

Aslan sta spiazzando Devin con una proposta: vorrebbe che cenassero fuori insieme. Lei accetta, e così trascorrono una serata più che piacevole. Contemporaneamente, i rapporti tra il protagonista e sua madre, l'algida Hulya, si fanno sempre più tesi. La signora non può accettare che Aslan faccia come gli pare, trascurando i suoi doveri famigliari, maggior ragione se c'è di mezzo una donna. Il figlio, allora, scopre che Hulya sta continuando a ficcanasare nel suo privato, e non la prende per niente bene!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dall'8 al 12 luglio 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.