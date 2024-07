Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2z5 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 luglio 2024 - Bill inizierà a chiedere a Sheila di raccontargli il suo passato. Lo Spencer dirà alla compagna di voler sapere tutto su di lei, così come lei conosce ogni cosa di lui. Il magnate vorrà rafforzare la loro coppia e far cadere ogni remora e ogni segreto. Sheila sembrerà però titubante. Non ha mai raccontato a nessuno il suo lato più oscuro. Intanto Liam e Wyatt continueranno a domandarsi come abbia fatto la Carter a insinuarsi nel cuore del loro padre. I due ragazzi tradiranno ancora una grande preoccupazione mentre Steffy sarà contenta che Hope abbia riassunto Thomas e sarà convinta che suo fratello salverà la Hope for the Future. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 25 luglio 2024 - poco dopo l'arresto di Ozan, la polizia trova Emir nell'archivio e procede anche con il suo arresto. Mentre l'imprenditore viene condotto al commissariato, qui fuori si radunano Kemal, i suoi fratelli, Zeynep e Tarik, e la famiglia Sezin. Sono tutti sotto shock per ciò che è appena successo, e chiedono delle spiegazioni al solo che pare saperne di più, appunto il Soydere. Poi, quest'ultimo si affretta a mettersi in contatto con Zehir, al quale chiede di organizzare il prima possibile un programma di protezione per i suoi genitori, Fehime ed Huseyin, e per Leyla: ora che lo ha fatto finire dietro le sbarre, il suo acerrimo nemico sarà ancora più agguerrito, di conseguenza i suoi cari sono in serio pericolo... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 25 luglio 2024 - Aslan è una furia cieca. Dopo che un misterioso sicario ha sparato ad Ekrem, il quale, al suo risveglio in ospedale ha dichiarato di non ricordarsi chi lo avesse aggredito, il protagonista ha deciso di prendere subito in mano la situazione. Infatti, Aslan è certo che il responsabile sia Atilla, dunque si è messo immediatamente sulle sue tracce con un solo obiettivo in mente: fargliela pagare. D'altra parte, l'uomo negherà con forza di avere a che fare con quello che è successo ad Ekrem. Intanto, quest'ultimo sta per fare una scoperta degna di nota. Ekrem, che si sta ancora riprendendo, entra a conoscenza della dipendenza della ragazza per la quale ha perso la testa, Yagmur. Come reagirà a questa scoperta? Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 luglio 2024 -Manuel sarà talmente tanto furioso contro Jimena da volersi sbarazzare di lei. Il marchese riprenderà a volare in barba al divieto della Guardia Civile e questo farà arrabbiare sua moglie. I due avranno un durissimo scontro nell’hangar, dove Jimena si renderà conto che il suo consorte non solo la tratta con freddezza ma proprio non ha più voglia di starla a sentire e nemmeno di vederla. Intanto Feliciano verrà a sapere che suo padre è morto mentre Jana dirà ufficialmente di sì ad Abel e accetterà di diventare la sua fidanzata, a patto che il ragazzo non lo dica ancora a nessuno. Margarita avrà delle difficoltà a gestire le quote de La Promessa e chiederà aiuto a Don Alonso, che si rifiuterà di darle una mano. Il marchese le dirà di sentirsi tradito da lei e di non aver alcuna intenzione di perdonarla. Don Romulo chiederà e otterrà di poter affidare gli incarichi di maggiordomo a Mauro e che sia lui a occuparsi delle faccende per l’organizzazione della festa in maschera. Qui la trama completa de La Promessa.

