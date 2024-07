La Promessa Anticipazioni 25 luglio 2024: Manuel non tollera più Jimena e vuole liberarsi di lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 25 luglio 2024. Nell'episodio della Soap vedremo che Manuel non sopporterà più Jimena ed esprimerà la sua volontà di rispedirla a casa dei suoi genitori.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 25 luglio 2024, alle ore 15.45, Manuel sarà talmente tanto furioso contro Jimena da volersi sbarazzare di lei. Il marchese riprenderà a volare in barba al divieto della Guardia Civile e questo farà arrabbiare sua moglie. I due avranno un durissimo scontro nell’hangar, dove Jimena si renderà conto che il suo consorte non solo la tratta con freddezza ma proprio non ha più voglia di starla a sentire e nemmeno di vederla. Intanto Feliciano verrà a sapere che suo padre è morto mentre Jana dirà ufficialmente di sì ad Abel e accetterà di diventare la sua fidanzata, a patto che il ragazzo non lo dica ancora a nessuno. Margarita avrà delle difficoltà a gestire le quote de La Promessa e chiederà aiuto a Don Alonso, che si rifiuterà di darle una mano. Il marchese le dirà di sentirsi tradito da lei e di non aver alcuna intenzione di perdonarla. Don Romulo chiederà e otterrà di poter affidare gli incarichi di maggiordomo a Mauro e che sia lui a occuparsi delle faccende per l’organizzazione della festa in maschera.

La Promessa Anticipazioni: Manuel non sopporta più Jimena e vuole liberarsi di lei

Manuel ha scoperto che a denunciarlo alla Guardia Civile e a impedirgli di tornare a volare, è stata Jimena. Il ragazzo è una vera e propria furia e non riuscirà a perdonare questo affronto da parte della moglie. In barba al divieto imposto dalle autorità, il marchese riprenderà a volare e questo farà infuriare sia Cruz che la stessa Jimena. Quando quest’ultima si recherà nell’hangar per sgridarlo, si renderà conto che il consorte non solo non ha alcuna intenzione di ascoltarla ma non ha proprio voglia di vederla. Manuel confesserà infatti – più tardi, a colloquio con Don Alonso – di essere stanco di averla tra i piedi e di essere pronto a rispedirla dai suoi genitori, con la scusa della sua convalescenza.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso rifiuta di aiutare Margarita

Margarita comincerà ad avere dei problemi nella gestione delle quote della tenuta, vinte a poker. La vedova di Don Fernando chiederà aiuto a Don Alonso ma il marchese le dirà un secco no e le rivelerà di essere molto arrabbiato con lei. Il nobile confesserà di non aver gradito il suo comportamento al tavolo di poker e di pensare che lei abbia giocato sporco, sin dal suo arrivo a La Promessa. Per questo non potrà né darle una mano né perdonarla. Don Romulo intanto otterrà il permesso di lasciare a Mauro i compiti da maggiordomo e di fare un modo che sia lui a occuparsi dell’organizzazione della festa in maschera, tanto voluta da Cruz. Feliciano verrà a sapere, da Funes, che suo padre è morto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: È ufficiale! Jana dice sì ad Abel

Abel e Jana sono fidanzati. La cameriera ha preso la sua decisione e prima di dirlo ad Abel, ha informato Manuel di aver scelto di voltare pagina e di cominciare una nuova vita insieme al dottore, che da mesi ormai le sta accanto. La bionda confermerà al dottore il suo interesse ma gli chiederà di non rivelare ancora a nessuno del loro fidanzamento. Il giovane accetterà, felice di aver ricevuto l’agognato sì. I due saranno molto contenti e continueranno a dedicarsi a Ramona, la cui salute mentale sarà sempre più preoccupante. La donna ha dei vuoti di memoria e a volte farfuglia cose senza senso. Jana però non vorrà mollare la presa, non ora che si sente così vicina alla verità sul suo passato.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.