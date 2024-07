The Family Anticipazioni 25 luglio 2024: Devin teme che Aslan sia un assassino!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 25 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Devin, spaventata a morte al pensiero che Aslan sia capace di uccidere, fa una domanda diretta a qualcuno che potrebbe aiutarla a trovare una risposta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 luglio 2024, alle 14:45, Devin s'incontra segretamente con Cihan poiché vuole capire se Aslan sia realmente capace di uccidere. Lei, però, non ottiene una risposta chiara, anzi: viene avvertita del fascino pericoloso che ha la potente famiglia Soykan. Intanto, il protagonista intercetta Atilla, il quale tuttavia nega con forza di essere il responsabile dell'attacco ad Ekrem. Quest'ultimo, invece, sta entrando a conoscenza della dipendenza di Yagmur...

The Family Anticipazioni: Devin ha un attacco di panico!

Devin è ancora sotto shock per ciò che è accaduto il giorno del suo matrimonio. Quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita si è trasformato in un incubo ad occhi aperti. Qualcuno ha sparato ad Ekrem, il quale è stato poi ricoverato d'urgenza in ospedale. La sposa, sconvolta per il terribile avvenimento, è stata colta da un attacco di panico, tanto che si è vista costretta a chiedere a Turgut di riaccompagnarla subito a casa...

The Family Anticipazioni: Devin ha un atroce sospetto...

Devin continua a ripensare a quello che è successo durante la celebrazione delle sue nozze con Aslan. Oltre a domandarsi se, d'ora in avanti, la sua vita sarà contrassegnata dalla violenza, si sta domandando anche fino a che punto l'amato riesca a spingersi. Lei lo ha già visto perdere le staffe ed aggredire fisicamente una persona, ma vuole sapere se sia realmente capace di arrivare ad uccidere. Per trovare una risposta a questa domanda, Devin s'incontra di nascosto con Cihan. Tuttavia, la sua curiosità non verrà soddisfatta, perché verrà solo messa in guardia sul fascino pericoloso che ha la potente famiglia Soykan...

Ekrem fa un'inquietante scoperta su Yagmur, nelle Anticipazioni di The Family del 25 luglio 2024

Aslan è una furia cieca. Dopo che un misterioso sicario ha sparato ad Ekrem, il quale, al suo risveglio in ospedale ha dichiarato di non ricordarsi chi lo avesse aggredito, il protagonista ha deciso di prendere subito in mano la situazione. Infatti, Aslan è certo che il responsabile sia Atilla, dunque si è messo immediatamente sulle sue tracce con un solo obiettivo in mente: fargliela pagare. D'altra parte, l'uomo negherà con forza di avere a che fare con quello che è successo ad Ekrem. Intanto, quest'ultimo sta per fare una scoperta degna di nota. Ekrem, che si sta ancora riprendendo, entra a conoscenza della dipendenza della ragazza per la quale ha perso la testa, Yagmur. Come reagirà a questa scoperta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 22 al 26 luglio 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.