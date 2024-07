Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 luglio 2024: Bill indaga sul passato di Sheila. Lo Spencer ha qualcosa in mente!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 25 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo che Bill chiederà a Sheila di raccontargli tutto sul suo passato. Cosa avrà in mente?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 25 luglio 2024, alle ore 13.50, Bill inizierà a chiedere a Sheila di raccontargli il suo passato. Lo Spencer dirà alla compagna di voler sapere tutto su di lei, così come lei conosce ogni cosa di lui. Il magnate vorrà rafforzare la loro coppia e far cadere ogni remora e ogni segreto. Sheila sembrerà però titubante. Non ha mai raccontato a nessuno il suo lato più oscuro. Intanto Liam e Wyatt continueranno a domandarsi come abbia fatto la Carter a insinuarsi nel cuore del loro padre. I due ragazzi tradiranno ancora una grande preoccupazione mentre Steffy sarà contenta che Hope abbia riassunto Thomas e sarà convinta che suo fratello salverà la Hope for the Future.

Beautiful Anticipazioni: Bill scava nel passato di Sheila

Bill e Sheila continuano la loro inaspettata storia d’amore nonostante tutti gli remino contro. I due sono più uniti che mai o meglio così crede il magnate, che non sa che la sua compagna lo ha tradito con Deacon e prova ancora dei sentimenti per lui. La Carter ha però promesso di non cadere più in tentazione. La posta in gioco è troppo alta e far infuriare Bill Spencer non le conviene; per questo si è allontanata dallo Sharpe e ha giurato devozione al magnate. Dopo queste rassicurazioni, Bill si farà avanti con la rossa e le chiederà di raccontargli tutto sul suo passato. Vorrà sapere ombre e luci della sua vita, così come lui farà con lei, certo che si scopriranno ancora di più anime affini. Sheila sarà titubante nel rivelargli tutto ma piano piano comincerà il suo racconto… a tratti agghiacciante.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Wyatt ancora in ansia per Bill

Bill vorrà sapere tutto su Sheila e la cosa sembrerà un po’ strana. Perché tanta curiosità di conoscere i dettagli della vita della Carter? Lo Spencer sembrerà avere qualcosa in mente ma i suoi figli non riusciranno ancora a capirlo. Liam e Wyatt continueranno a interrogarsi su come mai il loro papà abbia perso così tanto la testa per la rossa. La relazione con lei è molto preoccupante e mette in pericolo tutti in famiglia. Dell’assassina non ci si può fidare nemmeno se giurerà di essere una persona cambiata. I rampolli di casa Spencer giureranno di tenerla d’occhio e di salvare il loro padre dalla follia che sembra averlo pervaso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy è convinta che Thomas salverà la Hope for the Future

Steffy è sconvolta da un dubbio atroce. La ragazza crede che Hope provi attrazione per Thomas e la cosa è molto strana, visti i trascorsi tra loro. La Forrester ha rivelato le sue perplessità a Finn ma deve ammettere che questa strana sintonia che si è creata tra i genitori di Douglas, potrebbe persino portare a qualcosa di molto positivo. Sì perché Thomas, ne è certa, salverà la Hope for the Future e permetterà alla Forrester Creations di recuperare gli investimenti perduti. La collaborazione della Logan e suo fratello darà ottimi frutti… e non solo aziendali. Purtroppo però, ve lo anticipiamo, tutti i guadagni saranno a scapito di Liam, che si troverà messo in un angolo.

