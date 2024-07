Endless Love Anticipazioni 25 luglio 2024: Emir sbattuto in carcere, Kemal teme la sua vendetta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 25 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Emir viene arrestato, e Kemal ha paura per i suoi cari...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 luglio 2024, alle 14:10, la polizia trova Emir nell'archivio e procede al suo arresto. Fuori dal commissariato, Kemal parla con la famiglia Sezin e con i suoi fratelli, turbati dagli ultimi eventi. In un secondo momento, l'ingegnere chiede a Zehir di organizzare un servizio di protezione per Fehime, Huseyin e Leyla, sapendo che, con la sua mossa, lo scontro con il suo acerrimo nemico si farà ancora più duro...

Endless Love Anticipazioni: Kemal pronto ad inchiodare Emir!

Alla fine, Kemal è riuscito ad entrare in possesso della chiavetta usb di Hakki, quella in cui sono contenuti i filmati della notte dell'omicidio di Linda. L'ingegnere, determinato a sbarazzarsi di Emir una volta per tutte, ha consegnato queste prove schiaccianti alla polizia, ma ha chiesto che non procedessero all'arresto nel corso della serata per la raccolta fondi. Il commissario, però, non è stato di parola...

Endless Love Anticipazioni: Ozan in arresto!

Notando che Emir si stava muovendo furtivamente, Kemal ha deciso di mettersi sulle sue tracce. Il giovane si è messo a pedinare il suo rivale in amore, fino a quando, guardando dalla finestra, non si è reso conto dell'inatteso arrivo della polizia. Allarmato, il Soydere si è diretto velocemente verso la sala degli ospiti, dove ha assistito sgomento all'arresto di Ozan.

Kemal teme la vendetta di Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 25 luglio 2024

Poco dopo l'arresto di Ozan, la polizia trova Emir nell'archivio e procede anche con il suo arresto. Mentre l'imprenditore viene condotto al commissariato, qui fuori si radunano Kemal, i suoi fratelli, Zeynep e Tarik, e la famiglia Sezin. Sono tutti sotto shock per ciò che è appena successo, e chiedono delle spiegazioni al solo che pare saperne di più, appunto il Soydere. Poi, quest'ultimo si affretta a mettersi in contatto con Zehir, al quale chiede di organizzare il prima possibile un programma di protezione per i suoi genitori, Fehime ed Huseyin, e per Leyla: ora che lo ha fatto finire dietro le sbarre, il suo acerrimo nemico sarà ancora più agguerrito, di conseguenza i suoi cari sono in serio pericolo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 22 al 26 luglio 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.